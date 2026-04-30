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費半勁揚台積電ADR小漲 投顧：台股受惠AI剛需

中央社／ 台北30日電
投顧分析指出，美伊談判持續，短期內難見突破，油價居高不下，令停滯型通膨風險與日俱增，但台股受惠AI軍備競賽剛需有望續強。記者余承翰／攝影
投顧分析指出，美伊談判持續，短期內難見突破，油價居高不下，令停滯型通膨風險與日俱增，但台股受惠AI軍備競賽剛需有望續強。記者余承翰／攝影

原油價格攀升，美股震盪，費城半導體指數勁揚2.35%，台積電ADR漲0.38%；投顧分析指出，美伊談判持續，短期內難見突破，油價居高不下，令停滯型通膨風險與日俱增，但台股受惠AI軍備競賽剛需有望續強。

投資人消化原油價格攀升情況、美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策及盤後公布的多家科技巨頭財報，美股主要指數今天走勢震盪，收盤漲跌互見。

道瓊工業指數下跌280.12點或0.57%，標普500指數下跌2.85點或0.04%；那斯達克指數上揚9.44點或0.04%，費城半導體指數上揚235.72點或2.35%。

輝達股價下跌1.79%至209.25美元，台積電ADR（美國存託憑證）上漲0.38%至393.83美元。台股期貨夜盤下跌142點，跌幅0.36%，收在39337點。

台股29日跌218.23點，收在39303.5點，成交值新台幣8750.76億元。三大法人合計賣超475.13億元，自營商賣超15.99億元，投信買超22.33億元，外資及陸資賣超481.47億元。

國際油價一度應聲衝上2022年6月以來最高水準，布倫特原油價格逼近120美元關卡。

投顧分析指出，美伊談判持續，短期內難見突破，雖然沒有重啟全面戰爭的跡象，但因油價居高不下，停滯型通膨風險與日俱增，令美股震盪。台股受惠科技大廠AI的軍備競賽剛需，使AI供應鏈可以不受油價高漲及通膨升溫等負面訊息影響，台股仍有機會叩關4萬點。

美國 台股 台積電

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