聽新聞
0:00 / 0:00

台灣躍全球第六大股市 AI概念股強勁需求、台積電反彈帶動

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台灣股市市值本月繼超越英國後，如今又趕過加拿大，躍升為全球第六大股市。 聯合報系資料照
台灣股市市值本月繼超越英國後，如今又趕過加拿大，躍升為全球第六大股市。 聯合報系資料照

在人工智慧（AI）概念股強勁需求、以及半導體龍頭台積電（2330）反彈的帶動下，台灣股市市值本月繼超越英國後，如今又趕過加拿大，躍升為全球第六大股市。

彭博資訊彙整的數據顯示，截至4月28日收盤，台灣上市公司總市值今年來增加超過35%，達到4.47兆美元；相較之下，加拿大的總市值僅成長約5%，來到4.44兆美元。台積電在台灣加權指數中的權重占了將近45%，市值已膨脹至1.8兆美元。

彭博資訊報導，台灣與加拿大股市發展，凸顯出指數的組成如何形塑各國股市。其中，台灣股市以科技股為主，乘著全球半導體與AI的熱潮一路走高，特別是以台積電為首的晶圓代工、封測、組裝等產業，在台股市值中占有較高權重，隨市場趨勢的引領，不斷領漲台股創高走揚，帶動市值快速激增。

相較之下，加拿大基準指數以資源與金融產業為核心，在商品價格波動與經濟成長放緩下，投資回報則顯得較為平淡。雖然今年以來維持多頭格局、並屢創新高，但台股更具全球主流優勢與熱錢吸引力，因而得以「超英趕加」。

依據彭博28日的資料，全球股市市值前十大，依序是美國、中國、日本、香港、印度、台灣、加拿大、南韓、英國、法國。

由於AI已成為全球科技業與資本市場王道，台股乘著AI的翅膀，僅4月在全球股市市值排名就飛升二名，反映出全球資金快速轉向AI硬體基礎設施的大趨勢。

台股 美國 英國

延伸閱讀

韓股市值飆升 緊追台股 超越英國躍居全球第八

台股躍居全球第六大 AI紅利發威 主動型台股基金績效翻倍勝大盤

經濟日報社論／台股創高下的失衡與隱憂

投資機構押注亞股強勢

相關新聞

台灣躍全球第六大股市 AI概念股強勁需求、台積電反彈帶動

在人工智慧（AI）概念股強勁需求、以及半導體龍頭台積電反彈的帶動下，台灣股市市值本月繼超越英國後，如今又趕過加拿大，躍升為全球第六大股市。

台股輪動…買盤由大轉小 外資賣超481億元

美股四大指數及台積電ADR下跌，拖累大盤昨（29）日開低，早盤一度失守39K，午盤短暫翻紅，但終場仍跌218點，收39,303點，力守5日均線。權值股跌多漲少，買盤由大轉小，資金輪動到落後補漲的中小型

希捷財測驚艷 協力廠營運沾光

硬碟大廠希捷（Seagate）美股28日盤後公布上季財報遠優於華爾街預期，並釋出強勁的本季財測，強調AI應用帶動資料生成需求增加，推動存儲商機大開。希捷後市樂觀，法人看好，光洋科（1785）、泰金寶、

外資搶買5萬張！旺宏噴天價攻量價雙榜 公告3月淨利暴增8倍

台股29日受美股走弱影響，盤中一度回測5日線。儘管權王台積電（2330）失守均線，但「權值二哥」台達電（2308）與金控雙雄及時挺身救援，終場跌點收斂至218點，報39,303點。在盤勢震盪中，記憶體

外資賣超481億元！賣超0050最多、台積電也遭大賣 但竟大買這些金融股

台股29日收39,303.5點，下跌218.23點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超475.14億元，連三賣，合計3個交易日賣超1,386.41億元，統計外資買賣超個股發現，單日賣超元大台灣50（0

野村：ABF載板已全面轉為賣方市場 欣興目標價從600元上調到1,350元

野村證券指出，ABF載板產業兩個月以來已全面轉為賣方市場，超級循環才剛開始，主要客戶透過長天期合約來鎖定未來產能。野村將ABF載板龍頭股欣興（3037）目標價從600元大幅調高到1,350元，重申「買

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。