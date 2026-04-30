台灣躍全球第六大股市 AI概念股強勁需求、台積電反彈帶動

在人工智慧（AI）概念股強勁需求、以及半導體龍頭台積電（2330）反彈的帶動下，台灣股市市值本月繼超越英國後，如今又趕過加拿大，躍升為全球第六大股市。

彭博資訊彙整的數據顯示，截至4月28日收盤，台灣上市公司總市值今年來增加超過35%，達到4.47兆美元；相較之下，加拿大的總市值僅成長約5%，來到4.44兆美元。台積電在台灣加權指數中的權重占了將近45%，市值已膨脹至1.8兆美元。

彭博資訊報導，台灣與加拿大股市發展，凸顯出指數的組成如何形塑各國股市。其中，台灣股市以科技股為主，乘著全球半導體與AI的熱潮一路走高，特別是以台積電為首的晶圓代工、封測、組裝等產業，在台股市值中占有較高權重，隨市場趨勢的引領，不斷領漲台股創高走揚，帶動市值快速激增。

相較之下，加拿大基準指數以資源與金融產業為核心，在商品價格波動與經濟成長放緩下，投資回報則顯得較為平淡。雖然今年以來維持多頭格局、並屢創新高，但台股更具全球主流優勢與熱錢吸引力，因而得以「超英趕加」。

依據彭博28日的資料，全球股市市值前十大，依序是美國、中國、日本、香港、印度、台灣、加拿大、南韓、英國、法國。

由於AI已成為全球科技業與資本市場王道，台股乘著AI的翅膀，僅4月在全球股市市值排名就飛升二名，反映出全球資金快速轉向AI硬體基礎設施的大趨勢。