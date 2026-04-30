台股輪動…買盤由大轉小 外資賣超481億元

美股四大指數及台積電ADR下跌，拖累大盤昨（29）日開低，早盤一度失守39K，午盤短暫翻紅，但終場仍跌218點，收39,303點，力守5日均線。權值股跌多漲少，買盤由大轉小，資金輪動到落後補漲的中小型股，推升櫃買指數強於大盤，上漲0.69點收382.7點，重新站回5日線。

台股昨天低盤開出，隨即走跌，權值股在台積電（2330）領跌下表現弱勢，並由金融股擔任撐盤要角，金融指數昨天上漲1%。族群中以機器人、半導體相關特化廠表現強勢。法人分析，美國時間29日有四大雲端服務供應商（CSP）公布財報，台股今日有台達電、聯發科法說，預料產業前景正向，仍可延續多頭上攻力道。

近十日外資買賣超與加權指數

外資賣超力道擴大至481.47億元，加上自營商也賣超15.99億元，衝擊台股昨天一度跌破39K，盤中在國家隊進場護持、八大公股加大力度買超65.3億元，配合投信買超21.28億元，跌點顯著縮小，總計三大法人昨日賣超台股476.18億元。

台股連二跌，八大公股行庫則是連三買，昨日以買超台積電33.8億元最多，其次為聯發科10.2億元。此外，記憶體、PCB、封測等熱門族群如威剛、欣興、日月光投控等，也入列買超5億元以上標的，加上投信連七買，顯示內資護盤企圖強烈。

凱基投顧表示，就技術面觀察，昨天大盤力守5日均線，但迅速回補周一留下的多方缺口，反映多方力道趨於疲軟，短線有走弱風險。近日除關注5日均線是否守穩，多方還必須再度帶量強攻4萬點大關，才能扭轉目前短線偏弱的技術格局。大盤短線回檔之際，預期部分資金將由大型權值股轉向中小型題材股尋求獲利機會。

綜合永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清看法，台股短線震盪，為市場健康的籌碼沉澱過程，操作策略可逢低分批布局已實質切入AI核心供應鏈、且近一年股價表現相對強勢的指標股。中東情勢反覆，但影響已逐步鈍化，市場重心回歸到科技產業，尤其是AI相關供應鏈成長動能。