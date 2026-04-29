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台股量能衝高券商卻撞財務天花板…業者爭取雙放寬 估釋放3兆元資金動能

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

隨著台股成交量能站穩高檔，證券商業務迎來史上最熱榮景，然而，隱藏在亮眼財報後卻是「財務天花板」的經營困境。券商公會正積極與證交所金管會協商，針對「融資業務總額」與「負債淨值比」兩大關鍵指標尋求鬆綁。業者直言，現行法規恐成為阻礙券商邁向國際投行的枷鎖，若不調整，恐出現「有生意卻不能接」的窘境。

本次爭議焦點集中在兩項指標的放寬，這兩者分別決定了券商能「借多少錢給客戶」以及「自己能借多少錢擴張」。提案一是融通總額倍數從4倍調升至6倍。現行規定券商辦理包括「信用交易（融資融券）」、「不限用途款項借款」及「交割款融通」等所有項目總額，不得超過淨值的4倍，市場傳出針對不限用途款項借款希望調升至10倍，據了解，該項目為融通總額的倍數，公會不會針對單一項目要求拉高倍數，仍以整體來做規劃，以因應投資人對活化資產（如股票質押借款）日益增長的需求。

提案二是負債淨值比上限從6倍鬆綁至8倍。現行《證券商管理規則》規定總負債不得超過淨值6倍，業者爭取調高至8倍，並同步精進計算方式，包括希望將「借券擔保金」等低風險項目從負債中扣除，例如客戶分戶帳中的交割款已經從券商負債計算中剔除，券商希望能再多爭取更多「扣除」項目。

而主管機關與業者之間也存在著立場的差異，儘管目前全體券商資本適足率（BIS）均遠高於法定標準，展現優良的抗震能力，主管機關仍擔心若放寬槓桿，一旦未來遭遇系統性風險無法避免台股崩盤，券商的高槓桿將引發連鎖問題；由於台股結構上散戶仍占多數，目前的6倍限制被視為保護散戶與維持金融秩序的「安全帶」。

業者則有不同聲音認為，國際投行（如高盛、摩根士丹利）負債淨值比槓桿倍數多在10倍以上。當前面臨政府要力推「亞洲資產管理中心」，不能用「仲介商」的思維來管「投資銀行」。有業者主張，應該讓更多無實質信用風險的項目剔除如「借券擔保金」（有足額抵押）等，才能反映真實財務強度。

若以截至今年3月綜合證券商淨值約7,264億元估算，倍數「雙開」後理論上可釋放近3兆元（1.45兆融通空間+1.45兆營運槓桿）的潛在動能。對大型券商而言，這不僅解決了台股交易熱絡導致負債比觸頂的「天花板危機」，更提供了擴充更大業務範圍及造市能量的銀彈；對中小型券商來說，則能大幅提升經營彈性，避免因淨值規模較小，在承作單一大型借券或融通案時受限，有助於留住核心大戶並發展利基型業務。

從市場傳出消息，主管機關可能傾向「分級管理」或「分階段放寬」，在產業競爭力與金融穩定之間尋求平衡，在台股交易越趨熱絡，如何平衡「經營彈性」與「風險防範」成為市場關鍵，不過該提案仍處於初期討論階段，未有定案與開放時程，業者則期盼能與國際接軌，早日解除這道「緊箍咒」。

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