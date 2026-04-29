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野村：ABF載板已全面轉為賣方市場 欣興目標價從600元上調到1,350元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
野村將ABF載板龍頭股欣興（3037）目標價從600元大幅調高到1,350元，重申「買進」評級。記者尹慧中／攝影
野村將ABF載板龍頭股欣興（3037）目標價從600元大幅調高到1,350元，重申「買進」評級。記者尹慧中／攝影

野村證券指出，ABF載板產業兩個月以來已全面轉為賣方市場，超級循環才剛開始，主要客戶透過長天期合約來鎖定未來產能。野村將ABF載板龍頭股欣興（3037）目標價從600元大幅調高到1,350元，重申「買進」評級。

其他外資法人也紛紛調高欣興目標價。美銀將目標價從940元上調到1,100元；花旗將目標價從400元升至1,080元，調幅170%最大；滙豐將目標價從605元升至1,060元。大和、麥格理、摩根士丹利（大摩）證券（大摩）也都在最近調高目標價，分別調高到1,000元、940元、785元。

野村指出，載板已成為極重要的資源，主要AI晶片或雲端服務供應商（CSP）客戶都積極透過長期合約，來確保未來3–7年的成長需求。與新冠疫情期間相比，最近簽訂的長約可能更全面，對製造商的保障力道更強，包括預付款、回收期更短、以及彈性定價機制以反映成本結構與市況。

野村還發現，無論是一線或二線載板廠商，今年的ABF載板產能幾乎已「全數售罄」，主要受惠於強勁的人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）/TPU/特殊應用IC（ASIC）需求，加上CPU與交換機的需求也很強勁，去年仍未完全預期到這些需求。

因此，野村將欣興2026年預估每股稅後純益（EPS）上調 28.2%、2027年預估EPS調高20.4%，以反映兩大利多。一是載板與光模組類載板（SLP）強勁成長，能產生強勁獲利。二則是2025年底增資所帶來的股本稀釋效應。

野村將欣興的目標價基準從2027年調整到2028年，以反映產業的長期獲利成長動能，預估欣興2028年的EPS可達45.06元，本益比從25倍調高到30倍（一線供應商的本益比已從過去的25-28倍上揚到現在的30倍或以上），因此得出1,350元的目標價。

欣興 大摩 花旗 ABF

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