AI電力大戰 台鏈吃香

美國燃料電池大廠Bloom Energy於28日美股盤後公布首季財報均優於華爾街預期，並大幅調高年度展望，該公司執行長KR Sridhar高喊旗下燃料電池「正成為現場供電標準」，透露Bloom Energy在這波AI電力大作戰中大勝，法人看好將帶旺康舒（6282）、高力等協力廠後市。

Bloom Energy亮眼的財報與超乎預期的展望，激勵28日盤後股價大漲12%，法人點名，電源大廠康舒是Bloom Energy零組件供應商，主要供應燃料電池系統電源轉換器，高力負責提供燃料電池反應爐（Hotbox）機構件。

Bloom Energy將2026年全年營收目標由原預期的31億美元至33億美元，上調為34億至38億美元；非GAAP毛利率目標上調至約34%。值得注意的是，新財測目標下限，已高於原目標上限。

甲骨文與BorderPlex Digital Assets日前宣布，將在新墨西哥州建設的Project Jupiter資料中心，採用Bloom Energy燃料電池作為唯一供電方案，規模最高達2.45GW。這一方案將完全取代原計劃中的燃氣輪機和柴油備用發電機。

供應鏈方面，高力與Bloom Energy長期合作，目前訂單能見度直達2028年，高力亦同步加快產能擴充腳步以因應需求。

燃料電池已成為高力最穩定的營收支柱，目前約占整體營收三成，且在AI資料中心電力需求推升下，相關占比與貢獻度具備持續向上的空間，預計今年營收將有爆發性的成長。高力表示，與Bloom Energy長期合作，優化與強化精實生產管理為其重要課題。