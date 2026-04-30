聽新聞
0:00 / 0:00

AI電力大戰 台鏈吃香

經濟日報／ 記者侯思蘋劉芳妙 ／台北報導

美國燃料電池大廠Bloom Energy於28日美股盤後公布首季財報均優於華爾街預期，並大幅調高年度展望，該公司執行長KR Sridhar高喊旗下燃料電池「正成為現場供電標準」，透露Bloom Energy在這波AI電力大作戰中大勝，法人看好將帶旺康舒（6282）、高力等協力廠後市。

Bloom Energy亮眼的財報與超乎預期的展望，激勵28日盤後股價大漲12%，法人點名，電源大廠康舒是Bloom Energy零組件供應商，主要供應燃料電池系統電源轉換器，高力負責提供燃料電池反應爐（Hotbox）機構件。

Bloom Energy將2026年全年營收目標由原預期的31億美元至33億美元，上調為34億至38億美元；非GAAP毛利率目標上調至約34%。值得注意的是，新財測目標下限，已高於原目標上限。

甲骨文與BorderPlex Digital Assets日前宣布，將在新墨西哥州建設的Project Jupiter資料中心，採用Bloom Energy燃料電池作為唯一供電方案，規模最高達2.45GW。這一方案將完全取代原計劃中的燃氣輪機和柴油備用發電機。

供應鏈方面，高力與Bloom Energy長期合作，目前訂單能見度直達2028年，高力亦同步加快產能擴充腳步以因應需求。

燃料電池已成為高力最穩定的營收支柱，目前約占整體營收三成，且在AI資料中心電力需求推升下，相關占比與貢獻度具備持續向上的空間，預計今年營收將有爆發性的成長。高力表示，與Bloom Energy長期合作，優化與強化精實生產管理為其重要課題。

美國 美股 華爾街

延伸閱讀

Meta 資料中心搶太空電力 與宇宙太陽能新創簽署合約

佳必琪法說會／繼光銅並進後 高功率線將成為新的成長引擎

希捷又噴漲了！AI儲存需求帶旺財測 上季營收成長44% 盤後狂飆18%

OpenAI 百億美元算力採購恐生變 牽動廣達、緯創等後續訂單

相關新聞

台灣躍全球第六大股市 AI概念股強勁需求、台積電反彈帶動

在人工智慧（AI）概念股強勁需求、以及半導體龍頭台積電反彈的帶動下，台灣股市市值本月繼超越英國後，如今又趕過加拿大，躍升為全球第六大股市。

台股輪動…買盤由大轉小 外資賣超481億元

美股四大指數及台積電ADR下跌，拖累大盤昨（29）日開低，早盤一度失守39K，午盤短暫翻紅，但終場仍跌218點，收39,303點，力守5日均線。權值股跌多漲少，買盤由大轉小，資金輪動到落後補漲的中小型

希捷財測驚艷 協力廠營運沾光

硬碟大廠希捷（Seagate）美股28日盤後公布上季財報遠優於華爾街預期，並釋出強勁的本季財測，強調AI應用帶動資料生成需求增加，推動存儲商機大開。希捷後市樂觀，法人看好，光洋科（1785）、泰金寶、

外資搶買5萬張！旺宏噴天價攻量價雙榜 公告3月淨利暴增8倍

台股29日受美股走弱影響，盤中一度回測5日線。儘管權王台積電（2330）失守均線，但「權值二哥」台達電（2308）與金控雙雄及時挺身救援，終場跌點收斂至218點，報39,303點。在盤勢震盪中，記憶體

外資賣超481億元！賣超0050最多、台積電也遭大賣 但竟大買這些金融股

台股29日收39,303.5點，下跌218.23點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超475.14億元，連三賣，合計3個交易日賣超1,386.41億元，統計外資買賣超個股發現，單日賣超元大台灣50（0

野村：ABF載板已全面轉為賣方市場 欣興目標價從600元上調到1,350元

野村證券指出，ABF載板產業兩個月以來已全面轉為賣方市場，超級循環才剛開始，主要客戶透過長天期合約來鎖定未來產能。野村將ABF載板龍頭股欣興（3037）目標價從600元大幅調高到1,350元，重申「買

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。