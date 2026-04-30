希捷財測驚艷 協力廠營運沾光

硬碟大廠希捷（Seagate）美股28日盤後公布上季財報遠優於華爾街預期，並釋出強勁的本季財測，強調AI應用帶動資料生成需求增加，推動存儲商機大開。希捷後市樂觀，法人看好，光洋科（1785）、泰金寶、廣明等相關協力廠同步看俏。

希捷上季財報與後市展望令人驚艷，28日美股盤後大漲超過18%，掀起新一波AI帶來的存儲旋風。AI帶動的儲存需求，已使得希捷近來成為大飆股，股價今年來大漲約292%，過去一年來漲幅更高達496%。

希捷執行長莫斯利（Dave Mosley）在財報聲明中表示：「我們相信，隨著AI應用推升資料生成並支撐持續的儲存需求，希捷正邁入一個結構性成長的新時代。」

希捷結算，上季營收年比成長44%、達31億美元，調整後每股盈餘4.1美元，高於去年同期的1.9美元，也優於華爾街普遍預期的3.51美元。

希捷預估，本季營收介於33.5億美元至35.5億美元，高於分析師平均預估的31.6億美元；經調整後每股盈餘4.8美元至5.2美元，也遠高於市場預期的3.96美元。

希捷營運發燙，相關協力廠後市同步看俏。其中，AI應用帶動大容量硬碟需求回升，希捷與威騰等硬碟大廠積極導入HAMR技術，帶動光洋科儲存事業營收占比拉升。

業界指出，光洋科掌握金、銀、鉑等七種關鍵金屬回收技術，原料自給率達七成以上，能有效緩解精密材料運輸風險並降低成本。子公司創鉅近期展開增資擴產，進一步強化與晶圓大廠在先進材料的連結。

金寶及泰金寶持續受惠於這波硬碟需求提升，推動相關EMS代工服務增加。目前金寶集團在泰國除了硬碟機業務之外，更加碼投資固態硬碟（SSD）新產線，當前接單動能相當強勁，並開始啟動擴產，預計新產能到位後，將有機會為金寶集團帶來更多營運成長動能。

廣明是希捷主要代工廠之一，主要生產固態硬碟及傳統硬碟，預料也將受惠。另外，協作機器人子公司達明是廣明近年成長最快的業務，因應地緣政治關係，廣明近年生產比重較高的為泰國廠，至於中國大陸產能則相對較小。

（編譯葉亭均、記者李珣瑛、吳凱中、蘇嘉維）