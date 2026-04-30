就市論勢／AI 硬體、金融 均衡配置

盤勢分析

台股屢創波段高點後，進入多空交戰，台股昨（29）日開低走平，午後賣壓湧現翻黑，終場跌218點，以39,303點作收。近一周大盤獲日均兆元量能助攻，指數一度衝上40,194新高點，高檔劇烈震盪，昨日回測5日均線不破，顯示多方防守力道仍足。

美國科技業近期陸續公布亮麗財報，釋出將持續擴大AI基礎建設樂觀展望，為台灣AI硬體供應鏈堅實打底。其次，在電子權值股面臨高檔震盪之際，具備高殖利率與獲利支撐的金融族群扮演撐盤要角，形成類股健康輪動格局。

主管機關放寬基金持股上限，不僅為權王台積電（2330）注入龐大潛在資金活水，也推升台股指數價位預期及中長線市場動能與流動性。

然而，投資人仍需高度警戒高檔回測壓力。一，消息面傳出OpenAI近期營運數據未達預期，引發華爾街對AI應用端變現能力及算力需求增速產生質疑。二，籌碼面上，外資在台指期淨空單部位持續攀升，顯示指數高檔避險情緒極度濃厚，防範系統性風險意圖明確。三，從技術面剖析，大盤短線急漲導致與年線乖離率過大，技術指標仍在超買區，累積的龐大獲利了結賣壓隨時可能觸發技術性拉回。

投資建議

綜合研判，台股宜「居高思危、順勢操作、類股輪動」等原則，技術面過熱時不宜盲目追高。在資金配置上，可將資金布局受惠AI剛性需求的算力硬體基礎建設，如先進製程、伺服器、記憶體，搭配近期因實體AI發展受矚目的邊緣運算，以及基期相對較低、具備防禦色彩的金融族群。透過成長與防禦兼備的均衡配置，方能在高檔震盪洗盤中穩中求勝，從容應對市場波動。