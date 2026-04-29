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證交所股東會6月12日召開 現金+股票股利擬配4.7元
臺灣證券交易所於29日公告，經董事會決議，將於6月12日召開115年度股東常會。本次會議將報告114年度的營業與財務狀況，並審核監察人查核報告及員工酬勞分配情形。
在盈餘分配方面，證交所擬提請承認114年度盈餘分派案，預計每股配發現金股利3.2元及股票股利1.5元，總計擬配4.7元股利。同時討論將部分盈餘轉增資發行新股，並配合修正公司章程相關條文。股東權益部分，股票停止過戶期間為115年5月14日至6月12日，凡欲辦理過戶的股東，應於5月13日下午5時前完成手續。
此外，持有1％以上股份之股東可於4月30日至5月11日間提出書面議案。為提升參與便利性，本次股東會亦開放電子表決，行使期間為5月23日至6月9日，股東可透過臺灣集中保管結算所之「股東e服務」網頁進行投票。開會通知書將於會前20日寄發，未收到者可洽股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理。
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