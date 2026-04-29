外資搶買5萬張！旺宏噴天價攻量價雙榜 公告3月淨利暴增8倍

台股29日受美股走弱影響，盤中一度回測5日線。儘管權王台積電（2330）失守均線，但「權值二哥」台達電（2308）與金控雙雄及時挺身救援，終場跌點收斂至218點，報39,303點。在盤勢震盪中，記憶體指標廠旺宏（2337）展現強大吸金力，不僅股價逆勢噴天價，更位列29日台股「成交值」與「成交量」雙榜前茅。

從29日成交值排行來看，台積電仍以934億元居冠，但股價下跌1.58%，成為壓抑指數的主因；反觀旺宏以586億元躍居第二，股價逆勢大漲4.7%，盤中股價衝上171.5元歷史新高，成交量高達35萬餘張，勇奪人氣王寶座，資金集中度明顯提升。

籌碼面上，旺宏29日獲外資大舉買超50,099張，高居買超榜第一，成為推升股價的關鍵動能。盤後公司亦因股價波動達注意交易標準，公告最新自結財報，3月營收達44.22億元、年增96%，稅前淨利14.2億元、年增893%，歸屬母公司淨利12.03億元、年增837%，單月每股盈餘0.61元；累計第1季每股盈餘0.9元，獲利動能明顯升溫。

在基本面轉佳與法人資金同步加持下，旺宏多頭氣勢明顯，也帶動記憶體族群回溫。群聯（8299）同步上漲5.08%、成交值達254億元。

不過，族群內部已出現明顯分歧。威剛（3260）儘管第1季每股純益高達30.05元，但股價反而下跌5.99%，成交值達238億元；南亞科（2408）亦小跌1.05%，成交值231億元，顯示部分個股高檔反壓沉重，資金出現高低位階調整。

除記憶體外，PCB與載板族群亦有資金關注，臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、南電（8046）皆擠進成交值前十名，但股價多呈現回檔整理。權值股方面，聯發科（2454）下跌1.53%，台達電則逆勢上漲1.88%，成為少數撐盤指標，市場呈現「權值分歧、題材接棒」的格局。

成交量排行則進一步揭露資金動向，除旺宏穩居第一外，主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50正2（00631L）等ETF名列前茅，顯示短線資金透過ETF與槓桿工具積極參與市場，但操作轉趨靈活。

整體而言，在指數震盪與權值股走弱背景下，市場資金並未退場，而是轉向具題材與成長性的個股。旺宏在外資大舉加碼帶動下，成為記憶體族群領頭羊，但族群內部分歧擴大，顯示資金輪動加快，後續走勢仍須觀察法人籌碼與量能延續性。