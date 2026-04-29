快訊

遭季麟連嗆開除黨籍 韓國瑜42字發文：此生所行無愧於國家

不慎噴灑辣椒水...捷運紅線疏散3節車廂旅客 北捷開罰1萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

今年首家外國公司 禾碩康-KY 申請掛牌上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，英屬開曼群島商禾碩康（7874）股份有限公司（NPIC Cayman）於29日正式向遞件申請股票第一上市，為本年度首家申請股票第一上市的外國企業。

禾碩康（NPIC Cayman）董事長為康潤生，公司實收資本額為新台幣2.7億元，淨值達16.1億元。該公司主要產品為寵物潔牙骨及機能性點心，營運版圖橫跨全球，除了在開曼群島設有控股公司外，實際營運主體遍及台灣台北、三重，以及美國德拉瓦州與中國大陸上海等地。

在財務表現方面，禾碩康114年度稅前純益新台幣3.4億元，基本每股盈餘（EPS）高達10.62元。市場結構上，美國市場占比高達97％以上，隨著全球寵物經濟持續成長，禾碩康邁向台灣資本市場，成為本年度外國企業申請來台上市的領頭羊，而公司承銷主辦券商為凱基證券。

美國 中國大陸 上海

延伸閱讀

永笙-KY 30日上市掛牌 首五個交易日無漲跌幅限制

台鎔科技拚上市 證交所通過

深交所受理越疆科技創業板IPO 成首家「H回A」受理案例

上曜旗下信立化學擬3.67億 收購高爾夫通路邁達康

相關新聞

外資賣超481億元！賣超0050最多、台積電也遭大賣 但竟大買這些金融股

台股29日收39,303.5點，下跌218.23點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超475.14億元，連三賣，合計3個交易日賣超1,386.41億元，統計外資買賣超個股發現，單日賣超元大台灣50（0

外資3天大賣1,386億元！台積電殺尾對決台達電強拉 台股守住5日線

台股29日受美股走弱影響，大盤開低345點後賣壓擴大，盤中一度重挫逾600點、下探38,896點，與台積電（2330）同步回測5日線。臨收，台積電殺尾、台達電（2308）強拉，終場大盤跌點收斂至218

台股4萬點過熱了？詹璇依解析「3警訊」：年乖離率已超過40%

台股在4月27日突破4萬點，但專家詹璇依警告三大過熱跡象：1. 散戶買盤增加，2. 年乖離率超過40%，3. 融資餘額暴增。投資人需謹慎行事，建議保持現金，避免盲目加倉。

外資搶買5萬張！旺宏噴天價攻量價雙榜 公告3月淨利暴增8倍

台股29日受美股走弱影響，盤中一度回測5日線。儘管權王台積電（2330）失守均線，但「權值二哥」台達電（2308）與金控雙雄及時挺身救援，終場跌點收斂至218點，報39,303點。在盤勢震盪中，記憶體

今年首家外國公司 禾碩康-KY 申請掛牌上市

臺灣證券交易所表示，英屬開曼群島商禾碩康（7874）股份有限公司（NPIC Cayman）於29日正式向遞件申請股票第一上市，為本年度首家申請股票第一上市的外國企業。

不限用途貸款資金快用光 市場傳出僅剩這兩大券商還有額度

股市上4萬點，想搶搭行情列車的股民更急切，但由於股市成交量和總市值不斷放大的結果，已使國內絕大多數的券商，不是淨值規模已經不敷業務所需，就是帳上現金不夠貸放，市場傳出只有元大證券和富邦證券兩大券商還有

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。