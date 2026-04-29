外資賣超481億元！賣超0050最多、台積電也遭大賣 但竟大買這些金融股

股市上4萬點，想搶搭行情列車的股民更急切，但由於股市成交量和總市值不斷放大的結果，已使國內絕大多數的券商，不是淨值規模已經不敷業務所需，就是帳上現金不夠貸放，市場傳出只有元大證券和富邦證券兩大券商還有

2026-04-29 16:31