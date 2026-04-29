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外資賣超481億元！賣超0050最多、台積電也遭大賣 但竟大買這些金融股
台股29日收39,303.5點，下跌218.23點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超475.14億元，連三賣，合計3個交易日賣超1,386.41億元，統計外資買賣超個股發現，單日賣超元大台灣50（0050）達37,251張，居外資賣超個股冠軍，台積電（2330）也遭賣超15,783張，但買超前十名中，金融股竟達3檔。
受美股周二走弱影響，台股早盤以39,176.24點開低，指數開低後一度下滑至38,896.3點，下跌625.43點，權王台積電以2,175元開低，終場收2,180元，下跌35元，台達電（2308）則是開低走高翻紅，終場收2,165元，上漲40元。
台股終場以39,303.5點收盤，下跌218.23點，三大法人賣超475.14億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超481.47億元，投信買超22.33億元；自營商賣超（合計）15.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.33億元、自營商（避險）買超1.34億元。
統計外資賣超前十名個股，面板雙虎、晶圓雙雄都遭到外資大賣，外資單日賣超群創（3481）34,796張，居賣超個股第二名，友達（2409）、聯電（2303）也遭大賣，台積電遭外資賣超15,783張。
統計外資買超前十名個股，旺宏（2337）居外資買超個股冠軍，單日買超50,099張，國泰金（2882）居外資買超第二名，單日買超42,577張，買超第三名為凱基金（2883），單日買超33,072張；另外，外資也買超富邦金（2881）10,821張。
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