不限用途貸款資金快用光 市場傳出僅剩這兩大券商還有額度

股市上4萬點，想搶搭行情列車的股民更急切，但由於股市成交量和總市值不斷放大的結果，已使國內絕大多數的券商，不是淨值規模已經不敷業務所需，就是帳上現金不夠貸放，市場傳出只有元大證券和富邦證券兩大券商還有額度，其他的券商幾乎都已經額滿。

但二大券商即使有額度，想轉檯的民眾恐怕也不見得能順利轉檯。一位金融圈人士指出，就像先前銀行碰到房貸荒一樣，券商也會把資金優先保留給現有的核心客戶，這也是最能降低業務風險的作法，尤其是在不了解客戶財資力的情況下借款，等於是增加日後的呆帳來源。

除了券商的貸款淨值倍數拉警報，券商手上能貸放給客戶的資金來源，也很吃緊。票券公司高層指出，每家票券公司能發行券商CP的額度都已經爆掉，因為票券公司發行CP，也會有個別券商還有證券行業別的控管，接下來券商只能去找銀行借款，倘若連銀行能借給券商的周轉金、短支額度都已額滿，則券商只能透過發行公司債的方式來籌措現金，日前包括華南永昌證券公司對外發債，就是為了籌措資金之用。

各類券商不分大小，都已為了不限用途貸款資金快用完而有各種應變之道。例如，統一證券已對外公告，「不限用途款項借貸」的資金已全數用完，即日起停止受理申請借款服務；華南永昌證券則公告，一年半到期不再接受借新還舊展期，另外若半年到期者，自6月1日調高利率，同時，賣出還款額度也不再保留，這意謂著對有限的資金，要重新挑選客戶，另外多家券商即使有額度，亦已紛紛調高利率。

有別於用融資券的方式買股，不限用途款項借貸，則是必須以「現股」作為擔保品，再向券商借款，通常借款成數為6成。舉例來說，若是買台積電，則借款人必須手上先有一張台積電的現股，才能向券商質押借款，若以台積電股價2200元為例，一張台積電為220萬元，那麼以此為擔保品，投資人可向券商借出6成資金，大約132萬元，以此類推，但有些股票不見得能借到6成成數，也有股票因為基本面不足、過熱，券商也不願承受擔保品。

券商指出，倘若不限用途款項借完了，或是民眾貸不到，大概就只能轉向銀行借信貸，或是用融資券的方式來買股。而依照現行規定，券商辦理不限用途款項借款的金額，還得和券商客戶的融資券買賣總金額合併計算，不能超過淨值的4倍。