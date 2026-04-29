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外資3天大賣1,386億元！台積電殺尾對決台達電強拉 台股守住5日線
台股29日受美股走弱影響，大盤開低345點後賣壓擴大，盤中一度重挫逾600點、下探38,896點，與台積電（2330）同步回測5日線。臨收，台積電殺尾、台達電（2308）強拉，終場大盤跌點收斂至218點、報39,303點，但成交量大減至8,750億元。三大法人持續賣超475.14億元，其中外資連3日已累計賣超1,386.41億元。
統計三大法人29日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超481.47億元，投信買超22.33億元；自營商賣超（合計）15.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.33億元、自營商（避險）買超1.34億元。
盤面上，29日大盤最主要的壓力來自電子權值股。權王台積電連日殺尾，29日續跌35元，終場收在2,180元，不僅失守5日線，更帶給大盤約276點的跌點。
甫創高的聯發科（2454）亦止步連3紅，股價回落1.53%、收2,575元，影響大盤近20點。此外，智邦（2345）、欣興（3037）、日月光投控（3711）及金像電（2368）等電子指標股也紛紛走弱，資金轉趨謹慎。
相較於半導體的低迷，權值二哥台達電展現強大韌性。早盤雖以2,040元低檔開出，但盤中成功上演「逆轉勝」，尾盤拉高收漲1.88%、報2,165元，更刷新盤中2,170元與收盤2,165元雙天價，貢獻大盤近33點漲點，並帶動散熱要角健策（3653）尾盤強攻5,445元漲停價作收，再為大盤添增約25點動能。
金融類股29日亦扮演穩市要角。金控龍頭國泰金（2882）受惠擬配發3.5元現金股利，股價大漲5.22%、收78.6元，並帶動富邦金（2881）跟漲3.05%、收91.3元。金控雙雄合計貢獻大盤約30.6點，在電子股回檔之際，成為盤面最強的資金避風港。
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