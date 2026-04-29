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台股4萬點過熱了？詹璇依解析「3警訊」：年乖離率已超過40%

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
台股4月27日衝上4萬點後浮現外資空單飆高、年乖離率達46%與融資暴增等3大過熱訊號。記者曾吉松／攝影
台股4月27日衝上4萬點後浮現外資空單飆高、年乖離率達46%與融資暴增等3大過熱訊號。記者曾吉松／攝影

＊原影片時間4月28日。

台股在4月27日登上4萬點，許多投資人覺得：「4萬點，怎麼來得那麼快？」但是從4月28日3個訊號發現，台股現在確實是有過熱的跡象。

如果你準備拿著資金、帶著鋼盔要衝進場的人，請務必要小心。

第一，散戶持續增加買方

而在最新的今天，成交量破兆的同時，外資的期貨空單依舊來到了四萬五千口。

過去每一次歷史經驗，只要外資空單在三萬口以上的話，後續台股都會有比較大的、波段的震盪。

第二，目前大盤的年乖離率已經超過了40%，來到了46%

過去10年來只要超過40%以上，都會有比較顯著的修正跟回檔。

第三，融資餘額持續暴增

代表一堆人都還是借錢來衝進市場的。

所以這三個現象看起來真的是有過熱的跡象。

如果是跟小姐姐一樣，是長期定期定額、持有基金跟ETF的投資人的話，維持紀律留在場上，不需要特別做停利；但是這個時間點，你也應該保留現金，而不是在這個時候盲目地在高點加倉。

◎感謝 基金小姐姐詹璇依 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

台股 外資 融資餘額 ETF

詹璇依 基金小姐姐

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