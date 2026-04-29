台積電收低35元失守5日線 台股收跌218點

台股29日收盤下跌218.23點，終場以39,303.5點作收，成交量8,750.76億元；台積電（2330）收盤價2,180元，下跌35元，跌幅1.58%；早盤曾下滑到2,165元，跌破5日線位置，多頭力拱將股價拉上5日線，尾盤仍不敵賣壓而失守。

今日成交金額大且走高為：旺宏（2337）、群聯（8299）、頎邦（6147）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、南亞（1303）、一詮（2486）、貿聯-KY（3665）、長興（1717）、盟立（2464）、創見（2451）、國泰金（2882）及鈦昇（8027）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、臻鼎-KY（4958）、華通（2313）、智邦（2345）、台玻（1802）、日月光投控（3711）、晶豪科（3006）、力成（6239）及環球晶（6488）。

群益投顧表示，政策鬆綁引發市場追價，台積電連兩日融資增加4,489張，增幅18.3%。台股連續見到融資單日增百億元，4月24日上市融資餘額較前一日增加100.81億元，27日再增113.3億元，兩天增加逾200億元，累計融資餘額飆升至4,500億元以上，創2000年9月下旬以來新高。

群益投顧表示，近日盤面「拉積盤」明顯，多數股不跟漲指數、漲多股甚至逆勢明顯下跌，一定程度折射市場對估值的高度疑慮；惟4月股市直線飆漲，亦反映資金狂潮+美財報挹注。 基期承壓，短線回測短均壓力大，走勢估仍呈來回震盪格局。