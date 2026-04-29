什麼原因？頎邦一出關就爆量噴天價 東捷跟著鎖漲停

台股29日盤中震盪劇烈，儘管受美股重挫拖累一度回測5日線，但在台達電（2308）等權值股回穩帶動下一度翻紅，資金快速轉向題材族群，其中FOPLP（扇出型面板級封裝）概念股強勢點火，頎邦（6147）、東捷（8064）雙雙攻上漲停，成為盤面吸睛焦點。

頎邦甫於處置期滿出關，資金隨即湧入，盤中爆出逾5.5萬張大量，股價直奔漲停158元並鎖死，改寫歷史新高，展現強勁多頭動能。

從營運面來看，頎邦近年雖受消費性電子需求波動影響，但隨驅動IC市占率提升，加上非驅動IC產品線逐步發酵，營運結構持續優化。在大客戶提前備貨支撐下，短期營收動能穩健，進一步鞏固市場信心。

此外，頎邦正積極切入高成長領域，包括射頻（RF）、射頻識別（RFID）及線性可插拔光模組（LPO）等新產品線。其中，RF業務受惠客戶併購效應擴大來源，LPO則預計今年啟動量產，成為未來營運成長的重要引擎。法人亦看好，隨韓國客戶訂單有望於2026年下半年轉移，將進一步推升產能利用率與獲利表現。

同屬FOPLP概念的設備廠東捷同步強攻，盤中亮燈漲停。公司近年從面板與PCB設備跨足半導體先進封裝領域，布局逐步收成。隨著力成（6239）、日月光投控（3711）等大廠擴大先進封裝投資，東捷半導體設備出貨顯著成長，預期今年相關營收占比將突破三成，帶動整體毛利率提升。

此外，東捷亦透過策略聯盟深化布局，日前引進志聖（2467）入股，強化南台灣半導體S廊帶戰略合作，市場看好其長線發展潛力。儘管短線因高周轉率遭列注意股，仍吸引資金搶進。

整體而言，隨AI與高速運算需求帶動先進封裝技術升級，FOPLP關注度逐步提升。頎邦在新產品與新客戶布局推進下，營運動能持續累積；東捷則受惠設備需求成長，業務結構穩步優化。在大盤震盪之際，相關族群維持一定資金關注度。