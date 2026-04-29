台股開低收斂跌幅 櫃買翻紅、中小型股走強

美股四大指數28日均收黑，以費半指數下跌3.5%較重，影響台股29日開低，盤中最低下跌625點至38,896點，不過隨後跌幅已經有明顯收，一度回到平盤之上。台積電（2330）盤中最低下跌50元至2,165元。櫃買指數雖然也開低，但11點過後已經回到平盤之上，走勢較加權指數更為強勢。

永豐期貨指出，昨日盤勢的關鍵其實很清楚，就是受到美股期貨走弱牽動，但台股呈現的是「被動跟跌、主動抗跌」的結構，早盤隨著外資避險情緒升溫，指數確實有一波下壓，不過賣壓並沒有失控，反而可以觀察到幾個重要訊號：第一，跌幅明顯受控，代表市場並沒有出現恐慌性拋售，更多是短線資金對國際盤勢的反射動作；第二，量能是放大的，這點反而偏正向，因為量增但價格沒有明顯破位，代表有承接力道進場，而不是單純的流動性抽離；第三，也是你提到的重點，資金確實在輪動，而且輪動方向非常明確地往中小型股移動，這點從櫃買指數逆勢走強就能看出端倪，代表內資仍在場內積極操作，並沒有因為外部變數全面撤退。

永豐期貨分析，進一步拆解，權值股昨天偏弱其實不意外，尤其是與國際連動性高的電子權值，容易受到美期指影響，但中小型股則較偏內需、題材或個別基本面驅動，因此反而成為資金短線避風港，這種結構通常出現在市場對大方向沒有明確共識的時候，也就是說，指數空間受限，但個股機會開始增加。值得注意的是，櫃買指數走強如果能伴隨連續性，代表市場風格正在從「指數行情」轉往「選股行情」，這對短線交易者反而是加分，但同時也隱含一個風險：當資金過度集中在中小型股時，一旦情緒反轉，波動會放大，因此操作上不能單純因為櫃買指數強就過度追價。