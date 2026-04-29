快訊

「花生零關稅滅農說」被批選舉炒作 張麗善轟陳駿季：滿腦子都政治

連假前小確幸！ 國際珍奶日「買一送一」懶人包 超商買2送2、這家加1元多一件

嵐解散倒數1個月！大野智被拍與舊愛密會 女方深夜待家中2小時

聽新聞
0:00 / 0:00

美股回檔拖累台股早盤跳水 費半重挫半導體股承壓

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

地緣政治風險升溫，加上AI股高檔獲利了結壓力擴大，台股29日早盤遭遇美股回檔、油價飆升與聯準會（Fed）決策前觀望氣氛三重夾擊，加權指數開低走低，一度下跌逾500點，最低來到38,896點，失守39,000點大關。

美股周二收盤走弱，道瓊工業指數小跌約0.1%，標普500指數下跌0.5%，那斯達克指數下跌0.9%；其中，AI與晶片股賣壓最重，費城半導體指數重挫3.58%，成為拖累台股電子權值股早盤表現的主要外部壓力。

油價方面，阿拉伯聯合大公國宣布將於5月1日退出石油輸出國家組織（OPEC），市場擔憂OPEC內部協調能力削弱，加上美國、伊朗談判尚未明朗，布蘭特原油升破每桶111美元，能源價格波動再度推升市場對通膨回溫的疑慮。

市場同時等待美國聯準會決策。Fed於美國時間4月28日至29日召開為期兩天的貨幣政策會議，台灣時間周四（4月30日）凌晨2時30分將由主席鮑爾舉行記者會。市場普遍預期Fed將維持利率不變，但在油價急漲、地緣政治風險升高之下，外界聚焦通膨壓力是否迫使Fed釋出更偏鷹派訊號。

AI題材也出現短線降溫。外媒報導，OpenAI內部營收與每周用戶成長目標未達預期，引發市場擔憂AI業者大舉投入資料中心與算力建設後，商業化回收速度能否跟上資本支出，拖累美股AI與半導體供應鏈回檔。

台股盤面上，台積電（2330）早盤下跌35元，跌幅1.58%，股價來到2,180元；聯發科（2454）下跌40元，跌幅1.53%，來到2,575元；日月光投控（3711）同步承壓，早盤跌幅逾3%，反映費半重挫與AI硬體鏈降溫壓力延燒至台股。

整體來看，台股短線從先前挑戰4萬點後進入震盪整理，今日賣壓並非單一利空，而是油價、Fed與AI評價修正同步壓縮風險偏好。後續盤勢仍將觀察Fed會後談話、油價是否續強，以及美股大型科技股財報能否重新確認AI資本支出動能。

美國 OPEC 阿拉伯

延伸閱讀

美股早盤／OpenAI「成長不如預期」…AI概念股走低 費半重挫3%

台股40K明顯有壓 台積電同時面臨乖離修正壓力

台股4月狂飆 法人：留意乖離過大估高檔震盪

台股收盤下跌94點收39,521點 台積電收2,215元下跌50元

相關新聞

台灣股市市值超越加拿大 成為全球第六大股市

在人工智慧（AI）概念股的強勁需求、以及半導體龍頭台積電（2330）反彈的帶動下，台灣股市市值本月超越英國後，如今又趕過加拿大，躍升為全球第六大股市。

費半重挫！台積電跌破5日線 台股39K保衛戰開打 金控雙雄挺身抗空

AI疑慮再起拖累美股！市場傳出OpenAI營收與用戶成長未達標，資金對AI高額投資回報產生動搖，科技與晶片股領跌，費半重挫3.6%，同時，地緣政治升溫、油價走高加劇通膨壓力，美股四大指數全面收黑；台股

美股回檔拖累台股早盤跳水 費半重挫半導體股承壓

地緣政治風險升溫，加上AI股高檔獲利了結壓力擴大，台股29日早盤遭遇美股回檔、油價飆升與聯準會（Fed）決策前觀望氣氛三重夾擊，加權指數開低走低，一度下跌逾500點，最低來到38,896點，失守39,

台股基金成首購族最愛 「台股明星隊」緊扣上漲主線贏面更大

台股屢創新高，帶動投資人積極進場，台股基金也成為基金首購族的熱門選項。根據「鉅亨買基金」統計，2026年以來平台開戶申請人數較去年同期爆增五倍，其中逾65%新戶選擇台股基金作為第一筆投資。然而，台股相

「積」情過後…台股上演土洋對做戲碼 二度上攻4萬點未果

台股昨（28）日土洋對戰，二度上攻4萬點未果；在外資大賣392.9億元下，雖有投信、自營商等內資買超，仍不敵外資賣出台積電，使指數開高拉高後走低翻黑，終場下跌94點收39,521點。

台積休兵…產業指標股撐盤 聯發科、台達電等接掌多頭大旗

台股昨（28）日雖在台積電漲多回檔下，暫時停下攻堅腳步，不過聯發科、台達電、智邦，及記憶體族群等各產業指標股紛紛強勢上漲，接棒多頭人氣大旗，有效撐盤，使台股終場下跌不到百點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。