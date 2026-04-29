美股回檔拖累台股早盤跳水 費半重挫半導體股承壓

地緣政治風險升溫，加上AI股高檔獲利了結壓力擴大，台股29日早盤遭遇美股回檔、油價飆升與聯準會（Fed）決策前觀望氣氛三重夾擊，加權指數開低走低，一度下跌逾500點，最低來到38,896點，失守39,000點大關。

美股周二收盤走弱，道瓊工業指數小跌約0.1%，標普500指數下跌0.5%，那斯達克指數下跌0.9%；其中，AI與晶片股賣壓最重，費城半導體指數重挫3.58%，成為拖累台股電子權值股早盤表現的主要外部壓力。

油價方面，阿拉伯聯合大公國宣布將於5月1日退出石油輸出國家組織（OPEC），市場擔憂OPEC內部協調能力削弱，加上美國、伊朗談判尚未明朗，布蘭特原油升破每桶111美元，能源價格波動再度推升市場對通膨回溫的疑慮。

市場同時等待美國聯準會決策。Fed於美國時間4月28日至29日召開為期兩天的貨幣政策會議，台灣時間周四（4月30日）凌晨2時30分將由主席鮑爾舉行記者會。市場普遍預期Fed將維持利率不變，但在油價急漲、地緣政治風險升高之下，外界聚焦通膨壓力是否迫使Fed釋出更偏鷹派訊號。

AI題材也出現短線降溫。外媒報導，OpenAI內部營收與每周用戶成長目標未達預期，引發市場擔憂AI業者大舉投入資料中心與算力建設後，商業化回收速度能否跟上資本支出，拖累美股AI與半導體供應鏈回檔。

台股盤面上，台積電（2330）早盤下跌35元，跌幅1.58%，股價來到2,180元；聯發科（2454）下跌40元，跌幅1.53%，來到2,575元；日月光投控（3711）同步承壓，早盤跌幅逾3%，反映費半重挫與AI硬體鏈降溫壓力延燒至台股。

整體來看，台股短線從先前挑戰4萬點後進入震盪整理，今日賣壓並非單一利空，而是油價、Fed與AI評價修正同步壓縮風險偏好。後續盤勢仍將觀察Fed會後談話、油價是否續強，以及美股大型科技股財報能否重新確認AI資本支出動能。