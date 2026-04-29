費半重挫！台積電跌破5日線 台股39K保衛戰開打 金控雙雄挺身抗空

AI疑慮再起拖累美股！市場傳出OpenAI營收與用戶成長未達標，資金對AI高額投資回報產生動搖，科技與晶片股領跌，費半重挫3.6%，同時，地緣政治升溫、油價走高加劇通膨壓力，美股四大指數全面收黑；台股ADR同步走弱，台積電（2330）ADR跌3.12%，台指期夜盤跌逾200點。

台股29日開盤承壓，集中市場指數開低345.49點、報39,176.24點，隨後在台積電跌破5日線影響五大權值股全面走弱之下，跌點一度擴大至600點以上，39,000點保衛戰開打，盤面倚靠金控雙雄、散熱等少數族群抗空。

盤面上，五大權值股僅鴻海（2317）開高在226元，其餘皆開低。其中，台積電開低40元、報2,175元，台達電（2308）開2,040元、聯發科（2454）開2,550元、日月光投控（3711）開487元。

類股方面，生醫、金融、光電、機器人概念等漲幅居前，玻陶、半導體、零組件等走勢相對疲弱。旺宏（2337）、金寶（2312）、台玻（1802）交投相對熱絡。

回顧台股28日表現，集中市場指數在台積電下跌50元、收2,215元拖累下，終場收低94.9點、報39,521.73點，成交值約1兆元。三大法人續賣超333.05億元，土洋呈現對作，其中外資賣超392.98億元，但投信買超56.42億元、自營商買超3.52億元。

法人指出，台股周二量縮收帶上影線黑K，技術面動能出現降溫跡象。儘管指數仍穩居所有均線之上，但連兩日上影線黑K，反映高檔獲利了結賣壓浮現，短線多空分水嶺關注5日線支撐力道。OTC指數逆勢上揚1.33%，惟尚未站回5日線，今日能否重返多方軌道成觀盤重點；盤面資金則轉向機器人、記憶體與被動元件族群。