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台股4月狂飆 法人：留意乖離過大估高檔震盪
台股4月大漲，本週連續2天攻上4萬點，但收盤未能站穩，與台股關連性高的美國費城半導體指數，經過先前18連漲，本週連2日回檔。法人看台股乖離過大，預料短線可能在4萬點前高檔震盪。
週二美股4大指數全面收黑，道瓊工業指數下跌25.86點或0.05%，收49141.93點。標普500指數也從歷史高點回落，終場下跌35.11點或0.49%，收7138.80點。
那斯達克指數下跌223.30點或0.90%，收24663.80點，費城半導體指數挫跌372.46點或3.58%，收10035.58點。
個股方面，輝達（NVIDIA）下跌3.44美元或1.59%，收在213.17美元；記憶體模組廠Sandisk下跌67.85美元或6.34%，收1002.35美元；台積電ADR也下跌12.64美元或3.12%，收392.34美元。
康和證券總經理陳志豪分析，即使有美伊戰爭干擾，但台股表現非常強勁，4月以來旱地拔蔥的走勢像飆股。4月統計截至28日，台股僅4個交易日收黑，大盤最多勁揚逾8000點，盤中衝破4萬點大關。
陳志豪認為，這波AI基礎建設的趨勢會維持相當長一段時間，現在還在初期階段。隨AI資本支出及相關供應鏈擴張腳步不斷，有利推升台股中長線走勢。
不過康和證券提醒，台股指數乖離過大，且成交量爆量，預料短線將高檔震盪，等待技術面乖離收斂。
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