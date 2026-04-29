台積休兵…產業指標股撐盤 聯發科、台達電等接掌多頭大旗

台股昨（28）日雖在台積電漲多回檔下，暫時停下攻堅腳步，不過聯發科（2454）、台達電、智邦，及記憶體族群等各產業指標股紛紛強勢上漲，接棒多頭人氣大旗，有效撐盤，使台股終場下跌不到百點。

針對目前盤勢，法人認為，台股這波主升段攻勢又快又急，4月以來短短18個交易日，指數已勁揚7,798點，漲幅24.5%，表現相當強勢。其中，台積電即貢獻大盤漲點3,867.5點，占比高達五成，堪稱「台積電一個人的武林」。

隨著加權指數漲多，盤面結構也轉趨分化。以昨日盤面來看，在台積電漲多回檔當下，聯發科、台達電、智邦等各產業指標股迅速接棒，擔綱成為領軍台股多頭的新勢力，加上記憶體股修正完成，股價紛紛止跌轉漲，更使多頭信心居高不墜。

根據統計，台積電昨天下跌50元收2,215元，影響台股跌點約400點，但貢獻台股漲點的前十大個股團結力量大，分別為聯發科96點、台達電88點、智邦22點、致茂20點、臻鼎-KY 13點、南亞科12點、創意10點、旺宏9點、鴻勁7點，總計約277點，加上穎崴等多檔個股貢獻，使得加權指數終場僅跌94點收39,521點。

其中，聯發科最值得注意，股價近15個交易日來井噴78%，昨日收盤再創歷史新高價2,615元、漲180元，主要受惠Google推出新的張量處理器（TPU），帶動ASIC業務邁入新的里程碑。

內外資紛紛看好聯發科後市，目標價2,800元已逐漸成為基本價，激勵市場買盤大搶進，外資已連四買、投信更已連11買。

昨日股價同步改寫歷史新猷的台達電，三大法人同站買方，共計買超80.34億元。台達電近來股價強勢表態，主因法人圈預期高壓直流電（HVDC）電源櫃貢獻即將發酵，加上燃料電池、儲能系統、液冷設備等，內外資法人清一色按讚看好，吸引買盤積極追捧，推動股價勢盛。

智邦昨日股價同樣衝上天價，亦來自三大法人同買帶動，主要是智邦被法人視為是AI浪潮下主要受惠者之一，在營收成長與毛利率擴張驅動獲利增長下，持續入列部分外資券商「首選」標的。