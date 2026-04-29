「積」情過後…台股上演土洋對做戲碼 二度上攻4萬點未果

台股昨（28）日土洋對戰，二度上攻4萬點未果；在外資大賣392.9億元下，雖有投信、自營商等內資買超，仍不敵外資賣出台積電（2330），使指數開高拉高後走低翻黑，終場下跌94點收39,521點。

法人指出，台股短線漲多，與月線的乖離率已超過10%創新高，短線恐有修正空間。不過，台股基本面看好，漲多適度修正換手，有利後續走勢。預期台股整理後，仍可站上4萬點整數大關，並向43,000點進擊。

儘管昨日早盤在台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）等指標權值股領軍攻堅下，加權指數一度大漲484點，最高達40,101點，但隨外資大賣台積電495億元，壓低股價，跌50元收2,215元，使指數尾盤翻黑，終場小跌0.2%，成交量萎縮至1.05兆元。

台股「積」情過後，千金股漲跌互見，新代、倍利科、宜鼎（5289）、高力（8996）等亮燈漲停最強勢，股后穎崴（6515）漲逾半根停板收10,135元，重回萬元大關；台光電（2383）大跌7.5%最疲軟，其他如世芯-KY（3661）、台積電、金像電（2368）、雙鴻（3324）等也都跌逾2%，整體檔數則維持45檔不變。

三大法人昨賣超台股333億元。其中外資賣超392.9億元，連二賣，累計賣超904.9億元；投信買超56.4億元，連六買，累計買超354.8億元；自營商轉賣為買，買超3.5億元。八大公股行庫則買超29.7億元。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等指出，昨日台股早盤開高，不過短線正乖離已大，加上日KD指標出現背離，使市場賣壓湧現，行情震盪拉回收小黑。

展望後市，昨日指數拉回平盤附近後，量能快速獲得控制，且收盤點位仍守穩短期均線，因此暫時以技術性修正看待，只要27日跳空缺口下緣38,989點沒有失守，仍將維持指數震盪偏多看法。

在投資布局方面，對短線漲幅過大個股，建議不宜追高，可持續關注半導體多頭題材產業，如設備、先進封裝及記憶體等，可伺機偏多操作；而高股息殖利率族群，因時序步入股東會與除權息旺季，也可多加留意。