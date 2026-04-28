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零股要變了！金管會全面檢討 當沖、融資券納評估

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

金管會全面檢討零股交易制度。2027年7月起，盤中零股交易時間由9時10分提前到9時開盤時，與整股一致，並評估零股是否開放當沖和融資券；至於整股交易單位縮小到1股，證交所將在今年12月底提出評估報告。

隨高價股愈來愈多，部分個股動輒百元、千元，零股交易規模已不再只是小額投資工具，金管會已全面檢討優化制度，以回應市場結構變化與投資人多元需求。

證期局主秘王秀玲說，「零股精進專案」已正式展開，由證交所與櫃買中心進行通盤檢討，並廣泛蒐集證券商、資訊廠商及股務代理等市場參與者意見，預計今年第3季完成意見彙整，年底提出評估報告，作為後續制度調整依據。

其中，最有機會率先調整的是盤中零股交易時間，研議由現行9時10分提前至9時開盤，使零股與整股市場起始時間更趨一致。若各方達成共識，且系統調整時間約需6個月，最快將於2027年7月底前上路。

至於更大幅度的制度調整，包括整股交易單位是否縮小，以及零股是否開放信用交易、當沖與槓桿工具，均列入評估範圍。王秀玲坦言，整股縮小涉及系統和投資人習慣，研議時間需更長。

王秀玲說，零股制度自2020年推動以來，初衷在於普惠金融、降低投資門檻，但當時為避免小額投資人過度承擔風險，未開放融資券和當沖。如今市場結構改變，制度也需重新檢視，在投資保護與交易效率間尋求平衡。

金管會 零股

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