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證交所辦生態復育活動

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

為響應2026年世界地球日「Our Power, Our Planet」精神，臺灣證券交易所與臺灣碳權交易所（TCX）在世界地球日前夕，偕同宜蘭在地林農與社區居民，於「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」的專案場域進行生態巢箱設置行動。透過人工營造微棲地，填補人造林生態層次之不足，具體展現計畫中與社區及生態共榮的永續實踐。

根據生態調查結果，森林碳匯的專案場域具有極高生態價值，調查團隊在林地中記錄到大面積珍貴的台灣肖楠人工林，並觀察到大冠鷲與台灣藍鵲等保育類動物的活動蹤跡。同時，山羌、台灣獼猴等淺山代表性物種亦頻繁出現於此，顯示該林地具備發展為自然碳匯示範基地與生物多樣性棲地的優質潛力。由於該場域多屬整齊的人工造林，林相結構相對單一且缺乏天然樹洞與孔隙，限制鳥類與授粉昆蟲的棲息空間。為改善此一情形，此次行動特別針對被譽為「森林建築師」的五色鳥設置人工巢箱。

世界地球日 宜蘭 森林

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