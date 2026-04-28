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就市論勢／中長期趨勢股 聚焦

經濟日報／ 張書廷（主動中信台灣卓越ETF經理人）

盤勢分析

進入4月下旬，加權指數短時間內由約3.6萬點快速推升、一度突破4萬點，主要驅動力來自權值股，尤其是台積電（2330）與高含積ETF。籌碼面顯示，外資與投信資金高度集中少數大型權值股，反映的並非全面性資金回流，而是制度與績效壓力下的集中加碼現象，也造成中小型股與非AI族群相對弱勢，市場體感與指數表現出現明顯落差。

本波行情關鍵催化劑，部分來自主動式ETF申購熱潮及金管會4月24日啟動的台積電投資限制鬆綁政策，將國內基金與主動式ETF單一持股上限由10%提高至25%，目前僅台積電符合門檻，故台積電的買盤對拉升指數有相當大助力。

基本面方面，AI與半導體長期成長趨勢仍然穩健，並未轉弱，須留意的是，這些利多主要支撐的是中長期評價，本波兩周內急漲，更多反映政策與資金結構調整，而非基本面在短時間內出現質變。

投資建議

5月操作建議高檔控風險、注意產業輪動。策略上建議維持或降低持股，將核心配置放在具中長期趨勢個股，其餘根據產業輪動調整持股內容，重要的是提高資金彈性，來應對5月可能出現的籌碼消化與國際變數干擾。同時也需留意外資和投信資金，若有大幅賣超，建議減碼持股走為上策。

台積電 金管會 個股

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