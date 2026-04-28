穎崴、旺矽、鴻勁 大摩按讚

台股昨（28）日雖在台積電漲多回檔下，暫時停下攻堅腳步，不過聯發科、台達電、智邦，及記憶體族群等各產業指標股紛紛強勢上漲，接棒多頭人氣大旗，有效撐盤，使台股終場下跌不到百點。

2026-04-29 00:52