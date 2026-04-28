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外資逢高調節392億元連2賣 續砍台積電2.21萬張
台股今天盤中重返4萬點，終場下跌94.9點，收在39521.73點，外資明顯逢高調節，賣超金額達新台幣392.98億元，連續2個交易日賣超；權值股台積電再遭減碼2.21萬張，排在賣超榜第3名，累計2天賣超4.1萬張。
台股今天早盤大漲484點，繼昨天後再次突破4萬點大關，隨後高檔解套賣壓湧現，台積電最後一盤壓低收在今天最低2215元，壓抑大盤表現，4萬點得而復失，加權指數終場收在39521.73點，下跌94.9點，跌幅0.24%，成交值1兆2.96億元。
三大法人今天合計賣超台股341.02億元，其中自營商轉為買超3.52億元；投信買超48.44億元，連6買；外資及陸資賣超392.98億元，連2賣。
觀察外資賣超排行榜，主要聚焦市值型ETF（指數股票型基金）和權值股，元大台灣50（0050）以4.22萬張登上榜首，中鋼3.05萬張居次，台積電2.21萬張排第3名。其他賣超逾萬張的個股包括友達、華南金、仁寶、中華電。
外資同時反手買超金融股、成熟製程半導體和記憶體族群，買超前10名依序為凱基金、台新新光金、國泰永續高股息（00878）、聯電、旺宏、中信金、大成鋼、主動群益科技創新（00992A）、南亞、華邦電。
投信加碼記憶體族群、航空股和ABF載板廠，買超前10名包括旺宏、國巨、南亞科、聯電、華航、景碩、長榮航、臻鼎-KY、大成鋼、聯發科。
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