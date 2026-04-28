外資逢高調節392億元連2賣 續砍台積電2.21萬張

想買高價股零股的小資族，可望有更多好消息可期待，對於零股精進措施的研議，金管會證期局今日表示，若各方有共識，最快可在明年7月將零股交易時間從9點10分提前至9點與整股一致之外，對於零股是否開放當沖與信

2026-04-28 18:34