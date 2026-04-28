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證交所攜手國發會SIT 參與東京 2026 Taiwan AI Tech Week

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所攜手國發會SIT參與東京2026 Taiwan AI Tech Week，證交所、Startup Island TAIWAN及台灣新創團隊於SusHi Tech Tokyo展會合影。臺灣證券交易所／提供
臺灣證券交易所攜手國發會SIT參與東京2026 Taiwan AI Tech Week，證交所、Startup Island TAIWAN及台灣新創團隊於SusHi Tech Tokyo展會合影。臺灣證券交易所／提供

臺灣證券交易所攜手國發會新創旗艦品牌「Startup Island TAIWAN（SIT）」，2026年4月26日至28日赴日展開「2026 Taiwan AI Tech Week」系列活動，參與亞洲指標性新創盛會「SusHi Tech Tokyo」， 展會期間臺灣館匯聚20多家新創企業，在國際舞台嶄露臺灣創新實力與產業競爭力，這次為證交所第三次參與，落實持續深耕新創生態圈布局。

SusHi Tech Tokyo（Sustainable High City Tech）由東京都政府主導，作為日本對接國際的亞洲最大規模新創盛事，透過展覽、論壇與交流機制，推動跨國合作與產業連結，展現跨越傳統產業框架的決心。日本為亞洲重要的創新與資本市場，亦為台灣新創企業拓展海外布局的關鍵據點，活動中聚集全球投資機構與投資人、大型企業、新創團隊等，不僅提升台灣新創產業整體形象及交流機會外，亦同步強化創新板的國際能見度。

證交所參與「Unicorn Summit」及SusHi Tech舞台活動，發表專題演講，說明台灣資本市場市值全球排名第六的堅實實力，上市市場獲得外資機構法人青睞，亦為股票型ETF主要投資標的，帶動長期穩健持股；另說明台灣創新板上市機制，鼓勵海內外創新企業善用台灣上市市場籌資，透過證交所提供的多元資源，吸引優秀人才、挹注成長動能、提升企業於國際供應體系中的評級，以加速國際化布局。

同時，證交所與國發會共同推動「AI新十大建設」，這次透過國際新創交流平台，展現台灣在AI與創新應用領域的發展動能，並凸顯資本市場在支持產業升級與企業成長過程中的關鍵角色。「Unicorn Summit」現場雲集來自臺灣、日本及韓國的高潛力新創團隊，涵蓋AI、數位科技、雲端服務、生技醫療等熱門前瞻產業，交流氣氛熱烈，為孕育下一代亞洲獨角獸奠定深厚的合作基礎。

目前證交所已有主要營運地在日本的IKKA-KY（2250）來台上市，從事汽車及電動車精密零組件的研發與製造，體現台灣資本市場對國際性企業的吸引力，隨著台日產業交流持續深化，可望有更多日本企業以股份轉換或設立控股公司等方式來台上市，共築具國際影響力的「亞洲納斯達克」。

展望未來，除近期陸續將有多家包含智慧醫療、綠能、智慧交通等國家政策重點產業的企業即將上市外，證交所將持續以「亞洲創新籌資平台」為核心定位，攜手SIT及新創社群夥伴，引進具前瞻發展潛力的優質企業於創新板掛牌，厚植創新產業聚落，透過資本市場的助力，將未來獨角獸的潛力轉化為具體成長動能與競爭優勢，形塑台灣未來護國群山。

資本市場 日本 東京

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