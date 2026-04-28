零股當沖與信用交易可望開放？證期局：不排除進行評估

想買高價股零股的小資族，可望有更多好消息可期待，對於零股精進措施的研議，金管會證期局今日表示，若各方有共識，最快可在明年7月將零股交易時間從9點10分提前至9點與整股一致之外，對於零股是否開放當沖與信用交易，證期局也鬆口表示，不排除進行評估。

至於整張的交易單位，是否縮小單位為整股的，證期局主秘王秀玲指出，交易所也會在12月提出完整的評估意見，因為還涉及系統的擴充等技術，以及投資者及交易人員的習慣，因此，尚無法定論。對於零股交易能否採取逐筆交易？王秀玲回應，這也是正在探討的問題，包括逐筆交易也會涉及系統調整等範圍的調整，這些都在評估項目之中。

王秀玲指出，證期局的確有在研議零股交易制度改革，王秀玲也指出，109年實施當時，由於希望作到普惠金融，自然也為了保護小額投資人的投資安全，並且希望不要影響整股交易制度，所以並未開放融資融券等槓桿商品。

不過，王秀玲指出，零股市場的股價現在也很貴，因此零股制度上也會更精進研議；至於信用交易是否開放？王秀玲回應，零股的當沖與信用交易，證期局與證交所也會一併檢視是否有開放空間，不會排除在檢討的範圍。

王秀玲說，證交所與櫃買中心已對零股專案研議更進一步精進措施，希望讓投資人在交易上和整股有一致、公平的作法，兼顧投資人風險與券商作業、降低系統的負擔，目前交易所與櫃買中心，現階段會對市場參與者，收集參與者意見，包括證券商、資訊廠商、周邊單位和股代（主要和零股股東人數有關），都在評估之列，預計第三季底收集完成、年底出爐評估報告，年底會提出制度的檢討修正。