快訊

粿粿出軌王子判賠100萬 范姜彥豐吐心聲：家庭破碎非金錢能彌補

遭重判10年 台積電涉案工程師後悔發聲「因家庭醫療、經濟雙重壓力鑄下大錯」

軍購條例仍在協商階段 鄭麗文談立場：不可能通過1.25兆「死了這條心」

聽新聞
0:00 / 0:00

零股當沖與信用交易可望開放？證期局：不排除進行評估

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
零股的當沖與信用交易可望開放？證期局：不排除進行評估。圖／本報資料照片
零股的當沖與信用交易可望開放？證期局：不排除進行評估。圖／本報資料照片

想買高價股零股的小資族，可望有更多好消息可期待，對於零股精進措施的研議，金管會證期局今日表示，若各方有共識，最快可在明年7月將零股交易時間從9點10分提前至9點與整股一致之外，對於零股是否開放當沖與信用交易，證期局也鬆口表示，不排除進行評估。

至於整張的交易單位，是否縮小單位為整股的，證期局主秘王秀玲指出，交易所也會在12月提出完整的評估意見，因為還涉及系統的擴充等技術，以及投資者及交易人員的習慣，因此，尚無法定論。對於零股交易能否採取逐筆交易？王秀玲回應，這也是正在探討的問題，包括逐筆交易也會涉及系統調整等範圍的調整，這些都在評估項目之中。

王秀玲指出，證期局的確有在研議零股交易制度改革，王秀玲也指出，109年實施當時，由於希望作到普惠金融，自然也為了保護小額投資人的投資安全，並且希望不要影響整股交易制度，所以並未開放融資融券等槓桿商品。

不過，王秀玲指出，零股市場的股價現在也很貴，因此零股制度上也會更精進研議；至於信用交易是否開放？王秀玲回應，零股的當沖與信用交易，證期局與證交所也會一併檢視是否有開放空間，不會排除在檢討的範圍。

王秀玲說，證交所與櫃買中心已對零股專案研議更進一步精進措施，希望讓投資人在交易上和整股有一致、公平的作法，兼顧投資人風險與券商作業、降低系統的負擔，目前交易所與櫃買中心，現階段會對市場參與者，收集參與者意見，包括證券商、資訊廠商、周邊單位和股代（主要和零股股東人數有關），都在評估之列，預計第三季底收集完成、年底出爐評估報告，年底會提出制度的檢討修正。

融券 零股

延伸閱讀

台股全零股制度掀論戰！投資人吵翻：接軌國際還是徒增成本？

複委託買賣虛擬資產ETF將開放一般投資人？ 金管會這樣說

長輩沒錢卻沉迷低價股當沖？他勸買ETF遭拒…網酸：老股民心態

相關新聞

零股當沖與信用交易可望開放？證期局：不排除進行評估

想買高價股零股的小資族，可望有更多好消息可期待，對於零股精進措施的研議，金管會證期局今日表示，若各方有共識，最快可在明年7月將零股交易時間從9點10分提前至9點與整股一致之外，對於零股是否開放當沖與信

台股4萬點攻防震盪！記憶體搶攻量價榜 旺宏、南亞科吸金出線

台股28日震盪收黑94.9點、報39,521.73點，二戰4萬大關未果！但盤面資金明顯集中於記憶體族群，成交值與成交量排行榜同步出現高度重疊現象，成為28日市場最強主軸。其中旺宏（2337）與南亞科（

這檔股票外資喊快買 股價潛在上檔空間超過六成

第2季科技業的大事，莫過於蘋果WWDC 2026將於台灣時間6月9日登場。市場關注焦點將以AI為主軸，以及包括iPhone等全系列產品未來的發展方向。台廠中，包括新日興（3376）等個股備受法人矚目。

外資續提款！三大法人賣超341億元 台積電殺尾拖累台股翻黑、發哥撐盤

台股28日震盪走弱，在台積電（2330）下跌50元、收2,215元拖累下，終場收低94.9點、報39,521.73點，4萬城池仍未能成功拿下，上市櫃成交值則放大至近1.3兆元，盤面聯發科（2454）成

測試設備龍頭釋利多、台廠迎升級商機 大摩喊買這三檔

日系半導體自動化測試設備大廠愛德萬測試（Advantest）釋出正向財報與展望，摩根士丹利（大摩）證券據此看旺台系測試介面與設備廠前景正向，包括穎崴（6515）、旺矽（6223）、鴻勁（7769）等等

外資賣超392億元…賣超0050最多、台積電也遭大賣 但竟大買金融股

台股28日震盪走弱，收盤下跌94.9點，以39,521.73點作收，三大法人賣超341.02億元，但呈現土洋對作，外資賣超392.98億元，統計外資買賣超個股，單日賣超最多的是元大台灣50（0050）

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。