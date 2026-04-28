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測試設備龍頭釋利多、台廠迎升級商機 大摩喊買這三檔

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

日系半導體自動化測試設備大廠愛德萬測試（Advantest）釋出正向財報與展望，摩根士丹利（大摩）證券據此看旺台系測試介面與設備廠前景正向，包括穎崴（6515）、旺矽（6223）、鴻勁（7769）等等三檔個股，均給予「優於大盤」評級。

愛德萬測試27日發布截至3月底的2025財年年報。受AI景氣周期帶動，公司各項主要財務指標均創歷史新高，並預計新財年還將再創新高。而押寶買盤則早已大舉蜂擁，推升愛德萬測試在業績公布前已領先大漲7%。

大摩指出，根據愛德萬測試釋出的最新預期，由於受惠來自AI、汽車、工業、消費性電子、與顯示驅動晶片DDIC需求回溫，預估今年系統單晶片（SoC）測試系統將年增30%；原預計2028年SoC測試機產能達1萬台的目標也將提前。

大摩解析，由愛德萬測試的展望顯示，台灣測試介面與設備廠前景展望正向，包括產能提前拉升，以及矽光子（SiPh）需求強勁等，將帶來測試座、晶圓級測試、die-to-die 探針卡、分選機（Handler）等規格升級需求。

如在矽光子與CPO方面，愛德萬測試已取得首筆用於量產的矽光子測試機訂單，預期相關營收將於2027年年增一倍，並於2028年再度倍增。

大摩觀察，由於愛德萬測試與旺矽合作晶圓級（wafer-level）測試的Insertion 2，並已通過客戶及晶圓廠的認證，且與鴻勁合作Insertion 4最終測試（FT）製程，預期將嘉惠二家台廠後市營運表現。

大摩按讚穎崴、旺矽、鴻勁等等三檔個股，均給予「優於大盤」評級，目標價分別為12,000元、5,800元、及5,000元。其中除鴻勁目標價28日已達標外，穎崴、旺矽股價潛在上漲空間各為18.4%、18.8%。

大摩 設備廠 旺矽

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