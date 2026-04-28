外資賣超392億元…賣超0050最多、台積電也遭大賣 但竟大買金融股

台股28日震盪走弱，收盤下跌94.9點，以39,521.73點作收，三大法人賣超341.02億元，但呈現土洋對作，外資賣超392.98億元，統計外資買賣超個股，單日賣超最多的是元大台灣50（0050），台積電（2330）也遭賣超22,114張，但金融股則獲青睞，外資買超前兩名都是金融股，另外還大買記憶體股。

台股早盤以39,531.93點開出，一度拉升至達40,101.23點，再度衝關4萬點，權王台積電以2,245元開低，一度翻紅至2,280元，終場收2,215元，下跌50元，權王休息聯發科（2454）接棒領軍，一度衝達漲停2,675元，終場收2,615元，上漲180元，續創歷史新高，大漲7.39%，貢獻大盤近96點。

台股終場收在28日的最低，以39,521.73點作收，三大法人賣超341.02億元，土洋對作，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超392.98億元，投信買超48.44億元；自營商買超（合計）3.52億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.05億元、自營商（避險）買超12.57億元。

統計外資賣超前十名個股，賣超元大台灣50達42,236張最多，其次是賣超中鋼（2002）30,551張，賣超台積電22,114張；但外資買超前十名個股中則是青睞金融股及記憶體股，買超凱基金（2883）42,865張最多，其次是買超台新新光金（2887）42,752張，買超旺宏（2337）19,882張，華邦電（2344）也獲外資買超15,807張。