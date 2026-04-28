台股4萬點攻防震盪！記憶體搶攻量價榜 旺宏、南亞科吸金出線

台股28日震盪收黑94.9點、報39,521.73點，二戰4萬大關未果！但盤面資金明顯集中於記憶體族群，成交值與成交量排行榜同步出現高度重疊現象，成為28日市場最強主軸。其中旺宏（2337）與南亞科（2408）更同時擠進量價雙榜，資金集中度明顯升高。

從成交值前十大來看，電子權值仍居主導，其中台積電（2330）成交值維持在1,000億元以上穩居王位，但股價收2,215元、下跌50元；聯發科（2454）盤中攻上2,675元漲停、收2,615元，接棒成為多方領頭羊。

不過記憶體族群明顯搶占成交版面，南亞科、旺宏、威剛（3260）、群聯（8299）同步入列，使記憶體成為成交值榜上最密集族群，資金明顯向產業集中。

成交量排行則進一步凸顯結構變化。ETF雖仍占據多席，但個股中旺宏、南亞科及華邦電（2344）明顯放量，透露交易重心由被動資金轉向題材個股。

其中，旺宏成交量爆出逾23.4萬張，股價強勢鎖漲停159.5元，尾盤仍有超過6萬張買單排隊；南亞科成交量放大至20萬張以上，收237.5元、上漲4.86%，盤中一度觸及242.5元，雙雙成為量價最強代表。

威剛則以5.9萬張大量強攻漲停484元，盤後並公布第1季每股大賺30.05元，單季獲利爆發、毛利率升至55.7%歷史高檔，強化記憶體多頭循環的基本面支撐。

群聯維持近1.3萬張成交量，收1,970元、上漲7.36%，高價股資金持續流入，族群呈現多點開花格局。

籌碼面上，記憶體族群仍獲法人資金支撐，但出現個股分歧。旺宏獲外資買超19,881張，三大法人合計買超29,087張，買盤最為集中；華邦電外資買超15,807張、投信調節10,374張，三大法人仍買超15,548張；南亞科則獲外資與投信同步加碼，合計買超12,943張。不過，威剛遭三大法人賣超5,360張，群聯則在外資轉賣超下，靠投信與自營商承接，三大法人合計小幅買超168張。