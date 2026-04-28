康和證看AI基建仍處初期階段 留意台股短線乖離過大

台股暴衝，4月至今僅4個交易日收黑，大盤最多勁揚逾8000點，一度衝破4萬點大關。康和證券認為，AI基礎建設還在初期階段，隨資金量能未退潮，加上與台股連動性高的費城半導體指數持續攻堅，看好台股偏多不變，但短線得留意乖離過大。

康和證券董事長鄭大宇今天率領公司高層團隊與媒體交流。面對台股直衝4萬點。康和證券總經理陳志豪直言，即使有美伊戰爭干擾，但台股表現非常強勁，4月以來旱地拔蔥的走勢，幾乎不像指數，而像飆股。

陳志豪認為，AI技術對於人類的影響，可能比擬火、電發明的等級，他預料這波AI基礎建設的趨勢會維持相當長一段時間，現在還在初期階段，大家仍在摸索AI各種可能應用。不過他提醒，雖然AI產業本身不是泡沫，但資本市場可能出現泡沫。

康和證券分析，隨著AI資本支出及相關供應鏈擴張腳步不斷，帶動基本面改善，有利推升台股中長線走勢。目前資金量能並未退潮，加上費城半導體指數強勢走勢未力竭，看好台股有望延續偏多走勢。

康和證券也提醒，指數乖離過大，且成交爆量，預料台股短線將維持高檔震盪，等待技術面乖離收斂。