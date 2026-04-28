AI算力需求爆發…上游供應鏈最早受惠 科技股評價壓力緩解

回顧本波修正，野村全球科技多重資產基金基金經理人沈思瑩、王柏強聯合表示，不論從跌幅或下跌速度觀察，皆明顯未達熊市應有水準，顯示市場結構仍偏正向。標普500指數11大產業中，科技板塊在歷史高點，但評價水準卻明顯低於過去區間的族群，呈現「股價位於高位、估值位於低位」的結構性特徵，反映企業獲利成長速度有效消化評價壓力。對投資人而言，這提供以相對合理的投資性價比，參與當前全球最具成長動能趨勢的機會。

王柏強分析，根據FactSet統計，科技產業在2026年第1季的EPS成長預期明顯領先其他產業，且在總體環境仍具不確定性的情況下，科技企業的獲利預期反而持續上修，顯示其獲利韌性足以支撐股價穿越景氣雜音。從評價面來看，目前全球科技股本益比約38倍，顯著低於2000年網路泡沫時的極端水準，且自2024年以來本益比大致維持在40倍上下，凸顯股價與獲利成長同步推進的健康結構。

沈思瑩、王柏強都認為，AI投資動能是支撐科技產業長期成長的關鍵核心。美國四大雲端服務供應商（CSP）具備穩健且可預期的獲利能力，能夠持續支應大規模AI資本支出。根據彭博資料顯示，四大CSP於2026年的資本支出總額預估將突破6,000億美元，年增率達64%，再創歷史新高。美國科技龍頭再度釋出AI相關投資與產品布局訊號，同步印證企業端對AI算力、模型與應用落地的需求仍在加速，而非降溫。

王柏強從產業發展的實際狀況分析，AI已不再只是中長期願景，而是逐步轉化為真實的運算需求與企業獲利來源。雖然應用端的商業模式仍在探索階段，但支撐AI模型訓練與推論所需的算力、資料中心與能源需求已高度確定，且部分關鍵環節自去年起便出現供不應求的情況，使得AI價值鏈中能直接提供算力與電力的上游供應商，成為市場最具共識、也最早受惠的族群。

在此產業背景下，野村投信投資策略部副總樓克望分析前十大持股的聚焦於AI核心環節與高能見度的關鍵龍頭。以輝達（NVIDIA）為例，其GPU仍是目前AI訓練與推論不可或缺的算力核心，隨著模型規模擴大與推論需求提升，中長期需求仍具高度確定性。

Alphabet與微軟則同時掌握大型雲端平台與AI模型發展，兼具資本支出能力與應用落地優勢，有助於推動AI從基礎建設走向商業化變現。台積電（2330）作為先進製程晶圓代工龍頭，在AI晶片需求高速成長下，先進製程與CoWoS先進封裝產能長期維持高稼動率，是AI硬體供給端最關鍵的受惠者之一。博通則橫跨高速運算、網通與AI相關ASIC，深度參與資料中心升級趨勢。奇鋐科技（3017）受惠於高效能運算所帶動的散熱需求提升，在AI伺服器功耗持續上升的背景下，具備結構性成長動能。