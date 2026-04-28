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外資續提款！三大法人賣超341億元 台積電殺尾拖累台股翻黑、發哥撐盤

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股28日震盪走弱，在台積電（2330）下跌50元、收2,215元拖累下，終場收低94.9點、報39,521.73點，4萬城池仍未能成功拿下。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 余承翰
台股28日震盪走弱，在台積電（2330）下跌50元、收2,215元拖累下，終場收低94.9點、報39,521.73點，4萬城池仍未能成功拿下。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 余承翰

台股28日震盪走弱，在台積電（2330）下跌50元、收2,215元拖累下，終場收低94.9點、報39,521.73點，4萬城池仍未能成功拿下，上市櫃成交值則放大至近1.3兆元，盤面聯發科（2454）成為多頭指標。三大法人續賣超341.02億元，土洋呈現對作。

統計三大法人28日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超392.98億元，投信買超48.44億元；自營商買超（合計）3.52億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.05億元、自營商（避險）買超12.57億元。整體來看，外資持續提款、內資承接的格局延續。

儘管指數收黑，權值與題材股仍有亮點。聯發科盤中衝上2,675元漲停、收盤2,615元，續創歷史新高，單日大漲7.39%，貢獻大盤近96點，並帶動鈺創（5351）、新唐（4919）、創意（3443）等IC設計族群同步走強，成為28日撐盤關鍵。

台達電（2308）同樣表現強勢，受惠機器人與散熱題材，股價改寫盤中2,160元、收盤2,125元新高，貢獻大盤近89點，並激勵昆盈（2365）、志聖（2467）、直得（1597）、全球傳動（4540）、大銀微系統（4576）等機器人概念股全面亮燈漲停。

網通大廠智邦（2345）受惠新客戶需求擴大，加上既有客戶Amazon對後市展望樂觀，且Trainium 3預計於2026年第2季出貨，股價同步創下盤中2,340元、收盤2,295元新高，貢獻指數約22點，市場關注其是否有機會複製台積電「股號即股價」走勢。

此外，臻鼎-KY（4958）在AI伺服器、光通訊與高階IC載板題材帶動下強攻漲停，收394元續創新高，貢獻大盤約13點。

法人指出，在台積電休憩與指數位於高檔區間之際，短線震盪難免，後續須觀察外資賣壓是否收斂，以及權值股能否回穩，將是台股正式突破4萬點的關鍵。

台達電 台積電 三大法人 自營商 聯發科 台股

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