今天不拉積 大盤兩天進攻4萬點失敗 專家：盤勢弱中透強

美股四大指數27日漲跌互見，以費半指數下跌1.0%跌幅較重。台股28日開高，盤中一度上漲484點至40,101點，但40K關卡明顯有壓，隨後漲點明顯收斂。台積電（2330）盤中最高上漲15元至2,28

2026-04-28 13:01