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今天不拉積 大盤兩天進攻4萬點失敗 專家：盤勢弱中透強
台北股市28日再次衝關4萬點，盤中最高來到4萬101點，指數突破4萬點不到半小時即遭壓回，終場加權股價指數以3萬9521點收盤，指數下跌94點，跌幅0.24％，成交量1兆2億元。K線連兩根黑K，關前震盪徘徊。分析師認為，台股盤勢弱中透強。
有別於周一的拉積盤，周二台積電下跌50元，以2215元收盤，跌幅2.21％，台積電暫時休兵，由其他權值股表現，聯發科強勁以2615元收盤，大漲7.39％，盤中一度漲停；台達電以2125元收盤，大漲5.2％。
富邦投顧董事長陳奕光表示，今日盤勢弱中透強，上市股票漲家數668家，跌家數337家；OTC股票漲家數458家，跌家數319家，漲停家數合計72家，顯示市場普漲，而非僅集中於少數權值股。
陳奕光建議應密切注意大盤指數的關鍵支撐，特別是27日的跳空缺口3萬9607至3萬8989點，以及目前馬奇諾防線位置3萬7164點，以判斷市場短中期的強弱。
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