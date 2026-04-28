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台股收盤下跌94點收39,521點 台積電收2,215元下跌50元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股下跌示意圖。圖／AI生成
台股下跌示意圖。圖／AI生成

台股28日收盤下跌94.9點，終場以39,521.73點作收，成交量1兆2.96億元；台積電（2330）收盤價2,215元，下跌50元，跌幅2.21%。盤中以記憶體及ABF載板族群表現較為強勢，聯發科（2454）盤中漲停領軍多頭，不過，4萬點關卡仍未能守住，隨台積電下滑，大盤指數一路下挫而以最低點作收。

今日成交金額大且走高為：聯發科、旺宏（2337）、南亞科（2408）、臻鼎-KY（4958）、台達電（2308）、威剛（3260）、群聯（8299）及穩懋（3105）；成交金額大且疲軟者則為：台光電（2383）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、金像電（2368）、世芯-KY（3661）、雙鴻（3324）、中美晶（5483）、環球晶（6488）及順達（3211）。

群益投顧表示，大盤技術面維持多頭趨勢不變，惟隨著均線乖離持續擴大，預期走勢波動將加劇。波段漲多股留意修正壓力，持股續依短線技術面順勢操作。超級央行週即將登場，美國及所有G7都將召開利率決策會議，預料都將維持利率不變，並緊盯能源價格高漲對通膨影響及可能準備採取的行動，而4月29日 Fed主席鮑爾則將在任內最後一次決策會議發表看法，預期也不再樂觀看待通膨是暫時性。

美國重量級科技股財報進入最高峰，包括微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜均將於4月29日公布，蘋果4月30日接棒，市場關注四大CSP擴大資本支出投入後的變現表現，能否證明鉅額資本支出確實具有轉化為實質營收與獲利成長的能力，將是檢驗關鍵。

世芯 緯穎 群聯

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