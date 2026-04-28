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打造台灣成量子島、金寶為大贏家 股價漲停鎖死近5.5萬張排隊等著買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

經濟部宣布成立量子產業推動辦公室，多家台廠參與，業界看好台廠中金寶（2312）領先群雄，將成為大贏家；28日股價開高後衝上漲停30.1元鎖死，漲停及市價排隊買單近5.5萬張。

經濟部宣布成立量子產業推動辦公室，揭露參與台廠及多項與國際大廠合作成果，經濟部同時公布量子產業推動辦公室各項分工，產業類共分為電子半導體、設備、材料、控制軟體、應用等五大類。

仁寶集團由金寶及仁寶（2324）分別橫跨電子半導體與應用兩類，是台灣主要大型企業集團當中，唯一同時橫跨兩大類布局的集團。鴻海（2317）、緯創（3231）兩大集團則都隸屬電子半導體領域；除了科技業的參與之外，台塑（1301）、千附精密（6829）、永光（1711）、李長榮化工等傳產指標廠商也加入。

經濟部表示，台灣已與美國知名上市量子運算公司SEEQC公司開發量子晶片；由於金寶已入股SEEQC公司並展開合作，隨著SEEQC與台灣量子合作邁步，業界看好金寶將成為大贏家。

金寶28日以28.15元開出，股價衝高至漲停30.1元鎖死，漲停及市價排隊買單近5.5萬張， 盤中成交量超過13.7萬張。

經濟部 半導體 仁寶

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