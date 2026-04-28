台股40K明顯有壓 台積電同時面臨乖離修正壓力

美股四大指數27日漲跌互見，以費半指數下跌1.0%跌幅較重。台股28日開高，盤中一度上漲484點至40,101點，但40K關卡明顯有壓，隨後漲點明顯收斂。台積電（2330）盤中最高上漲15元至2,280元，但大部分時間都在平盤之下，最低下跌35元至2,230元。

永豐期貨指出，昨日台股在台積電強勢領軍下盤中突破四萬點整數大關，台灣加權指數盤中創下歷史新高，市場氣氛明顯轉為亢奮，而這一切如同先前預期，由權值龍頭發動攻勢完成關鍵一擊，台積電股價同步寫下里程碑式表現，股價飆漲到與股票代號相同，幾乎以單一權值股之力推動整體指數上攻，然而在創高背後，結構性問題也逐漸浮現，首先是股價短線乖離明顯擴大，在資金追價動能延續下雖可出現高檔鈍化，但技術面過熱已是不爭事實，任何風吹草動都可能引發獲利了結賣壓，其次盤中走勢高度受到外部變數牽動，當美期指轉弱時，台股立即出現同步回檔，顯示目前行情本質仍屬資金驅動且與美股高度連動，並非全面性基本面支撐的多頭結構，這也使得短線行情的穩定性取決於國際市場臉色。

進一步觀察本周關鍵變數，市場焦點集中在美國科技巨頭財報表現以及聯準會利率政策訊號，若延續AI與雲端需求強勁的敘事，將有助於支撐高估值並提供台股續攻動能，短線震盪加劇甚至技術性拉回將成為無法忽視的潛在發展方向。