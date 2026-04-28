台股再衝4萬點 分析師提醒隨時可能修正 但這些族群可短搶

台股28日開低走高，盤中一度衝達40,101.23點，再度衝關4萬點，電子股占大盤成交比重竟高達85%以上，到底在這個位階，該怎麼操作？投資人該不該居高思危？證券分析師認為，大盤隨時可能修正，但幅度不會太深，漲多的族群要留意外資及投信是否全面同步出脫，但「跌最深」則是最大利多，記憶體、CPO、被動元件的反彈行情值得留意。

台股早盤以39,531.93點開低後翻紅，一度拉升至40,101.23點，再衝4萬點，權王台積電（2330）以2,245元開低，一度翻紅至2,280元， 盤中則是下跌逾1%，權王休息聯發科（2454）接棒領軍，一度衝達漲停2,675元，盤中漲幅逾6%。

記憶體股由旺宏（2337）衝上漲停159.5元領軍，南亞科（2408）盤中漲幅逾4%，華邦電（2344）也上漲；台達電（2308）、致茂（2360）、智邦（2345）、聯電（2303）、創意（3443）、穎崴（6515）等都是貢獻大盤漲點的要角，金融股的元大金（2885）、富邦金（2881）也上漲；被動元件股也是強勢指標，華新科（2492）亮燈漲停，國巨*（2327）漲幅逾6%。

證券分析師張陳浩表示，電子股占大盤成交比重超過8成以上幾乎是近期的常態，以目前大盤指數驚驚漲的情況來看，由於位階落在4萬點的歷史高檔區，隨時可能修正，但幅度不會太深，目前「跌最深」成為最大利多，包括記憶體、CPO、被動元件等3個族群可望有一波反彈行情，短搶的投資人可以留意。

張陳浩提醒，漲多的CCL、ABF、設備股、散熱股等， 要留意法人是否提早結帳，若是出現外資及投信全面出脫時則要跑，因為一旦出現爆量長黑，且外資及投信都倒貨，可能很快會反轉。

張陳浩指出，台積電任何時候都可以布局，尤其是拉回時，另外，聯發科、創意等IC設計股僅是初升段，也可以關注；還有一個族群更值得留意，就是新CPO概念股，主要是切入CPO的光學族群，華晶科（3059）、大立光（3008）、亞光（3019）、今國光（6209）、GIS-KY（6456）等。