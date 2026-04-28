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上山下海就靠它！國軍將導入機器狗 這幾檔衝漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

國防部27日表示，國軍已規劃導入機器狗，用於縱深、城鎮作戰中執行偵察、殲敵及物資運補任務，機器人相關供應鏈也可望切入，28日多檔盤中攻上漲停，包括直得（1597）、全球傳動（4540）、東台（4526）、穎漢（4562）、羅昇（8374）、大銀微系統（4576）、昆盈（2365）、盟立（2464）、新代（7750）等都大漲，其中盟立、新代都創下歷史新高。

根據經濟部、國防部先前規劃，以1.25兆元打造台灣之盾，國防產業將聚焦無人機／船、航太、船艦、機器狗及衛星五大領域。1.25兆元的特別預算估可創造4,000億元產值，帶來逾9萬個工作機會。

國防部指出，在地面無人載具部分，國軍已規劃導入機動性高、多功能及模組化之四足機器人（機器狗）、無人運輸及戰術載具，用於縱深、城鎮作戰中執行偵察、殲敵及物資運補任務。中科院表示，將協助外國業者在台建產線，落實非紅供應鏈，及開發不同功能，例如執行危險場域巡檢等。

機器人概念股今日群起大漲，全球傳動、直得、穎漢、羅昇、盟立盤中漲停，大銀微系統、東台大漲逾9%，新代上漲逾7%，其中盟立、新代都創下歷史新高。

盟立近日股價表現強勁，4月14日以來波段大漲52%，今日衝上106.5元漲停板，創下歷史新高。

盟立積極進軍機器人與無人機市場，盟立去年在半導體展（SEMICON）中，已首度公開關鍵零組件均自主可控的巡檢型機器狗MD-X等產品，並在今年量產出貨。盟立也攜手美國AI應用公司Ainos打造「有嗅覺」的機器人和機器狗，應用場景包括半導體製造設施、醫院巡邏、戶外環境檢測及社區安全與邊境巡防等任務。

機器人 經濟部 衛星

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