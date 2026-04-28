活水源源不絕 009808調升台積電權重對標大盤

在2025年5月的金管會規定放寬被動式ETF參照台灣加權指數中的最大成分股權重作為上限設定後，近日再宣布放寬國內股票型基金及主動式ETF對於單一個股的投資比率限制，由原先的10%上限，有條件調高至25%。而屬於被動式ETF的華南永昌優選50（009808）也獲主管機關核准，將調升台積電（2330）權重對標大盤，追蹤的臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數將於4月底定審，5月20日生效。

華南永昌投信指出，此次修正依據台灣證券交易所「認可指數股票型基金發行人及標的指數資格應行注意事項」第3條，如指數成分僅包含國內股票者，其成分股占該指數市值比重上限，得由30%提高至該股票占本公司發行量加權股價指數比重，因此修正追蹤指數編制方式。

調整過後，成分股權重上限需同時滿足兩個條件：首先，個別成分股權重不得超過30%，若成分股於發行量加權股價指數權重超過30%，則以占發行量加權股價指數權重設為其權重上限。另外，前五大成分股權重總和不得超過60%。

以27日前十大成分股及比重來看，台積電37.51%、台達電子（2308）8.91%、聯發科技（2454）7.67%、鴻海精密（2317）5.77%、日月光投控（3711）3.39%、台光電子（2383）2.98%、智邦科技（2345）2.35%、中信金控（2891）1.95%、富邦金控（2881）1.86%、廣達電腦（2382）1.85%。