台股盤中4萬點得而復失 聯發科、台達電創天價

連日股價大漲的台積電，雖然今日熄火，但市場仍高度看好其表現，台新投顧副董事長李鎮宇指出，主要有二大利多，除了金管會鬆綁台股基金與主動式ETF的投資上限從10%至25%之外，另一個利多就是與英特爾相關的「CPU復興」，後者對台積電的利多，在於英特爾可能因此不會來搶晶圓代工市場，李鎮宇認為反而後者效應超過前者。

2026-04-28 10:32