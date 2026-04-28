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台股盤中4萬點得而復失 聯發科、台達電創天價

中央社／ 台北28日電

台股今天再度上演4萬點攻防戰，早盤隨著聯發科與台達電等權值股創新高，加權指數觸及40101.23點，隨後賣壓湧現，加上本週美國科技股公布財報前觀望氣氛濃厚、外資昨天反手賣超逾500億元等，大盤4萬點得而復失。

至10時25分，台股加權指數達到39688.86點，上漲72.23點，漲幅0.18%，成交值新台幣5784.89億元；電子指數上漲0.12%，金融指數漲0.64%。

權值股台積電昨天盤中創新高2330元後，今天回檔，盤中最低至2230元，下跌35元或1.55%。聯發科受惠於Google新一代TPU（張量處理單元）題材，ASIC（特殊應用晶片）營收占比有望逐步提升，今天盤中攻上漲停2675元。

電源供應器大廠台達電打入輝達（NVIDIA）新一代AI資料中心供應鏈，今天盤中衝上2160元續寫新天價。

記憶體族群延續昨天漲勢，旺宏今年第1季轉虧為盈，盤中股價攻上漲停159.5元；群聯、南亞科、威剛漲逾4%；十銓今天下午將召開法人說明會，盤中最高觸及300元，漲幅逾5%。

美國 輝達 台積電

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