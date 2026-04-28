渣打看好亞洲股市 預估美元指數將回落至96

自美國與伊朗宣布停火以來，兩國釋出的矛盾訊號曾對市場情緒造成干擾。然而，市場目前似乎已度過恐慌情緒高峰期。美股不僅收復了中東衝突爆發以來的跌幅，更屢創歷史新高。渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐表示，這印證了渣打對股票的看多配置觀點。不過，另一個渣打看好的區域，亞洲（不含日本）股市，目前整體水準仍低於戰爭爆發前。

渣打認為這種分歧並非反映亞洲企業基本面惡化，而是市場對能源脆弱性進行了一次理性的重新定價，只是其幅度目前已趨於緩和。受惠於頁岩油革命，美國已成為能源淨出口國；相較之下，亞洲在結構上依然高度依賴進口石油與天然氣。荷莫茲海峽掌控了全球五分之一的原油運輸，作為關鍵的運輸樞紐，當地局勢對亞洲區域的生產成本與財政收支蒙上了一層陰影。

儘管雙方已停火，但美國的海上封鎖以及伊朗拒絕開放安全通行，導致油價仍僵固在每桶80至90美元區間，高於戰爭前水準。這種「能源溢價」成為壓抑亞洲（不含日本）股市的沉重包袱。此外，這也解釋了為何歐洲與日本股市的表現落後美國更多，因為它們對進口能源的依賴度更高。

渣打預期，從停火到兩國達成正式協議的外交進程將充滿波折，但認為重啟談判的可能性仍大於衝突再度升溫。隨著市場恐慌情緒逐步消退，預期市場關注重點將由供應鏈中斷帶來的不安，逐漸轉移至市場情緒的正常化發展。

渣打認為，地緣政治緊張局勢的緩解將促使美元走軟，這對依賴進口原油的亞洲國家而言，將成為抵銷高油價衝擊的有力緩衝。預估美元指數（DXY）將回落至96，為亞洲各國央行爭取到喘息空間，並減輕輸入性通膨的壓力。

渣打在戰術上維持對新興市場債券與亞洲（不含日本）股市的看多觀點，並傾向配置於品質優良的企業、科技股及受惠於政策的標的。儘管美伊停火可能延續，全球仍充斥著地緣政治的不確定性。可以採取的行動是，建立全球多元分散的核心資產組合，並適度看多黃金與股票，應有助於分散地緣政治與通膨風險。