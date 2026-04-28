台積電股價表現 李鎮宇：英特爾的CPU復興是更強利多

連日股價大漲的台積電，雖然今日熄火，但市場仍高度看好其表現，台新投顧副董事長李鎮宇指出，主要有二大利多，除了金管會鬆綁台股基金與主動式ETF的投資上限從10%至25%之外，另一個利多就是與英特爾相關的「CPU復興」，後者對台積電的利多，在於英特爾可能因此不會來搶晶圓代工市場，李鎮宇認為反而後者效應超過前者。

李鎮宇分析，台新投顧內部估算現在市場上的主動式ETF和前十大股票基金持股台積電為8%，並未用滿10%的上限以免違規，因此估計若政策鬆綁至20%的上限，則台積電獲加碼的資金大約1652億，相較之下僅占台積電總市值的0.3%，影響台積電本身的價格有限：「但其他的中小型股承壓就非常重！」

李鎮宇也直言，現在很多中小型股的本益比到200、300倍，相較於台積電大約22倍的本益比，實在太誇張，投資人若要找標的，此時得在本益比表現更加留心不要找高到太誇張的，他也坦言，現在的股市乖離率實在太大。

他也提醒，接下來本周三及周四不論是台灣、美國、或日本，都有重量級科技公司的法說會登場，包括美國的GOOGLE、AMAZON、META、APPLE、台灣的光寶科、台達電、聯發科、穩懋、瑞昱等、還有聯準會在周三晚間的利率決策會議，這些法說會和會議釋出的訊號，都應作為投資人下一階段布局的重要參考，包括屆時也得留意台積電所造成的資金挪移效應是否妨礙法說會釋出的利多效果在股價的反應。