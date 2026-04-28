台積電休息！台達電、聯發科接棒走強 台股開低翻紅陷震盪

台股大盤指數昨天盤中站上四萬點，學者指出，台股目前是以台積電為核心的ＡＩ供應鏈一枝獨秀，是ＡＩ強勁需求帶動的行情，後續如果有法人要獲利了結下車，風險就相對高。此外，台股隱憂「最大問題是Ｋ型經濟」，目前台股漲幅靠ＡＩ相關供應鏈及題材性上漲，但這股投資熱潮與美國經濟息息相關，要觀察美國經濟是否受戰事影響，一旦出現衰退，就有ＡＩ泡沫風險。

2026-04-28 00:00