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台積電休息！台達電、聯發科接棒走強 台股開低翻紅陷震盪
美股四大指數昨夜漲跌互見，標普500與那指續創新高，但道指、費半指數回檔；不過，輝達大漲4%創高、市值刷新紀錄，台積電（2330）ADR也小漲0.63%；台股期貨夜盤偏空，市場靜待財報與利率決策，短線觀望氣氛升溫。
28日，台股5月台指期開盤率先下跌101點、報39,820點；隨後集中市場指數開低84.7點、報39,531.93點，在台積電休憩，台達電（2308）、聯發科（2454）、智邦（2345）、欣興（3037）等接棒走強之下，大盤指數陷入平盤上下震盪。
盤面上，五大權值股開盤漲多跌少。台積電開低20元、報2,245元，日月光投控（3711）隨之開低報489元；但台達電開高在2,030元、鴻海（2317）開高報230元、聯發科也開高為2,490元。
類股方面，塑膠、其他電子、通網、油電燃氣、電子零組件等漲幅居前；半導體、營建等相對疲弱。旺宏（2337）、威剛（3260）領軍記憶體族群續強。
回顧台股27日表現，集中市場指數上漲684.23點，收39,616.63點，成交值放大至1.18兆元。但，三大法人賣超482億元，包括外資賣超511.96億元、自營商賣超105.42億元，唯獨投信買超135.18億元。
法人指出，台股周一收帶上影線黑K，MACD與RSI偏多，但KD高檔鈍化，賣壓浮現；指數雖站穩均線之上，卻出現「拉積盤」與結構背離，OTC轉弱跌破5日線。隨輝達續創高、市場回歸基本面，本周聚焦科技財報與iPhone 18題材，預期高檔震盪，操作宜低接不追高。
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