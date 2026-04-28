美股標普、那指雙創高 投顧：市場焦點重回基本面

市場關注科技股財報與中東局勢，投顧指出，AI龍頭輝達市值創新高，加上中東局勢因伊朗釋出和解信號而有所轉圜，市場焦點將重回基本面，預期指數高盪震盪盤堅。

美股標普500與那斯達克指數雙創新高，台積電美國存託憑證（ADR）收漲0.63%至歷史新高的404.98美元。

美股道瓊工業指數27日下跌62.92點或0.13%，收49167.79點，標普500指數上漲8.83點或0.12%，收7173.91點；以科技股為主的那斯達克指數上漲50.50點或0.20%，收24887.10點，費城半導體指數下跌105.63點或1%，收10408.04點。

台股27日盤中首次攻上4萬點大關，最高觸40194.92點，創盤中歷史新高，飆漲1262.52點，創盤中史上第7大漲點，主要是台積電盤中衝上歷史新天價2330元助攻；儘管尾盤台積電回檔，加權指數收盤未能站穩4萬點，終場39616.63點創收盤歷史新高。

三大法人27日合計賣超台股新台幣482.2億元，其中自營商賣超105.42億元，投信買超135.18億元，外資及陸資賣超511.96億元。

在產業訊息方面，記憶體廠旺宏今年第1季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）營收季增90%，董事長吳敏求表示，第2季NAND Flash業績可望更大幅度成長，未來1年將大幅成長，今年下半年會持續調漲價格。

代工廠和碩公布股東常會營業報告書指出，隨著人工智慧（AI）領域不斷突破創新，相關軟硬體及基礎建設等需求增加，預期未來幾年在伺服器、車用、網通等產品線上將能展現良好成長動能。

水泥廠台泥宣布旗下EnergyArk水泥儲能櫃安全防護技術，已獲歐盟專利局核發通知，完成台美日歐4大市場專利布局；另與法國大型零售通路簽署合作協議，至少30個大賣場據點結合EnergyArk水泥儲能系統，啟動「從賣電力設備到賣電力服務」新模式。