美伊和談陷入僵局，債市漲多於跌。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年4月17日至4月22日止近一周，三大主要債市全數呈現淨流入。

針對近期債市， 安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，美伊新一輪會談計畫破裂，美國總統川普延長停火期並維持海上封鎖。另一方面，聯準會主席候選人在聽證會上多次強調獨立性，但對利率展望則沒有明確路徑，債券指數整體漲多於跌。

經濟數據方面，美國4月標普製造業PMI上升至54，為2022年5月來最高。服務業PMI從3月創下的三年低點49.8升至51.3。歐元區4月標普製造業PMI則由3月的51.6升至52.2，創47個月高點，服務業PMI從50.2跌至47.4，創62個月低。價格相關指標都呈現明顯上漲。

美國3月零售銷售額則是創一年來最大增幅，表明儘管汽油價格大漲，消費支出仍具韌性。美國10年期公債殖利率則走升1個基準點，收在4.32%。其中，投資級債呈現小漲，資金淨流入降溫；受到市場情緒持續回溫提振，風險債則是呈現小漲。

謝佳伶表示，觀察近一周揭露的經濟數據透露相對樂觀的訊號，包括：零售銷售額創一年來最大增幅，消費支出仍具韌性；申請失業金人數下降，表明裁員規模仍相對有限。然而，聯準會褐皮書顯示4月初經濟活動保持成長，整體物價漲幅仍然溫和，但所有轄區能源和燃料成本大幅上升，顯示價格壓力正蔓延至能源領域之外。

謝佳伶指出，由於停火協議無限期延長提振風險情緒，美國非投資級債券應聲反彈。在強勁的公司利潤、人工智慧產業復甦以及整體經濟韌性的支撐下，收益率與利差保持相對穩定。這波漲勢席捲美國高收益市場的各個信用評級。

謝佳伶表示，受惠於連日的穩健漲勢，以及利差持續壓縮在300個基點以下的低點，近期美國非投資等級債券初級市場迎來供應爆發。在大量資金流入該資產類別推動下，單周發行量衝上150億美元，創下自2025年9月以來最繁忙的一周。

展望後市，謝佳伶表示，2026年展望大致維持不變，儘管地緣政治衝突帶來的逆風，可能部分抵銷 AI 普及、再工業化，以及財政與貨幣政策的順風。第4季財報優於預期，管理層指引偏正面，盈餘預估持續上修，多項經濟數據亦顯示成長動能延續。

謝佳伶表示，以美國非投資級債市場為例，目前殖利率超過7%。信用品質基本面穩定，短期再融資壓力仍低，有利維持資產負債表紀律。此外，市場整體信用品質結構已改善。在此環境下，新發行預期維持穩定，利差可望維持在相對低檔，違約率則有望持續低於歷史平均水準。