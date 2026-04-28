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AI、權值股主導 台股成「加速型市場」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

台股指數昨天在台積電大漲帶動下，盤中一度站上四萬點，儘管台積電股價尾盤漲幅收斂，但法人表示，台積電對大盤指數的權重之高，看好四萬點不會曇花一現，短期內仍可望看到。

法人指出，這波台股的飛漲，除了台積電是主力引擎，更是好幾股力道的交會與集結，一是來自ＡＩ產業的資本支出爆量成長帶動投資題材，二是外資及投信法人資金的動能，三是ＥＴＦ（指數股票型基金）帶動市場結構改變的推波助瀾結果，這使得台股在站上兩萬點之後，已成為由ＡＩ與權值股主導的「加速型市場」。

對於ＡＩ資本支出的題材導引資金洪流加碼，法人舉例，例如輝達、谷歌、微軟等科技巨頭在ＡＩ產業的爭霸，看好在ＡＩ領域會有更多資本投入，尤其對於ＡＩ伺服器、ＧＰＵ和ＴＰＵ、先進製程等需求之下，台積電也更被看好未來的多面向潛在商機。

尤其ＥＴＦ機制發揮的推波助瀾效果，使台積電成為最大贏家。投信業者說，金管會上周四宣布台股基金和主動式ＥＴＦ投資單一個股的限制從百分之十拉高至百分之廿五，台積電是唯一受惠者，未來台積電股價受惠的程度更大，且對大盤指數也會發揮魚水互相幫襯的效果。

法人分析，台積電原本就是多檔ＥＴＦ的名列前茅的成分股，台股上漲會使台積電為首的主力引擎市值變高，ＥＴＦ的權重自然會提升，接下來流入ＥＴＦ的資金就必須按照成分權重來加碼，對指數也會發揮成數效果，最後就是只要台積電等少數股票狂飆，指數就會跟著狂飆。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，台股昨天是台積電獨強，主要仍延續金管會上周宣布的政策利多，引發法人的「提前卡位潮」；由於投信業者要變更投資上限必須在契約書向投資人說明條件變更，因此新增投資尚未進場，但提前卡位的效應已出現，資金轉向大型權值股布局。

台積電 台股指數 輝達

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